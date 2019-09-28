برلماني: المصريون يمتلكون بوصلة وطنية لا تحيد عن حب الوطن

قال النائب إسماعيل نصر الدين، إن تظاهرة فى حب مصر التى شارك فيها المصريون دليل قاطع على لفظ الجماعات الإرهابية إلى الأبد، وأن الشعب أصبح يمتلك نضجاً ووعيا وبوصلة سياسية يستطيع من خلالها التمييز بين ما هو يعمل لمصلحة دول أخرى ومن يعمل لمصلحة الوطن، وأنهم لن ينجرفوا خلف دعاة التخريب ونشر الفوضى.





وأشار نصر الدين فى بيان صحفى له، إلى أن الجماعات الإرهابية وكارهى الوطن أرادوا شحن المصريين وهم فى حقيقة الأمر ينفذون مخططات ومؤامرات ضد الوطن، خاصة بعد ما بدأنا مرحلة جنى ثمار المشروعات القومية التى بدأها الرئيس منذ 5 سنوات، وهناك تحسن فى كافة القطاعات على أرض الواقع ولهذا تريد هذه الجماعات تشويه كل هذا وإعادة نشر الفوضى مرة أخرى ، ولكن وعى المصريين كان لهؤلاء بالمرصاد.



