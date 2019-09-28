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رياضة

بث مباشر.. مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 01:57 م
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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القسم الرياضي
يحل فريق مانشستر سيتي، ضيفًا على نظيره إيفرتون، اليوم، السبت، في تمام السادسة والنصف مساءً، على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة السابعة، من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمتابعة أحداث مباراة مانشستر سيتي وايفرتون في الدوري الانجليزي .

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 28-9-2019 الدوري الانجليزي

ويدخل أبناء الإسباني جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، مواجهة اليوم، بمعنويات عالية، بعد الفوز على واتفورد 8-0، ضمن منافسات الجولة الأخيرة، والتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعدما تغلب على بريستون 3-0 الثلاثاء الماضي.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 28-9-2019 الدوري الانجليزي
ويبحث السيتي عن تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم في البريميرليج، من أجل تضييق الخناق على ليفربول المتصدر وتقليص الفارق بينهما لنقطتين، حيث ينتظر هدية من شيفيلد يونايتد بالفوز على الريدز اليوم، السبت.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 28-9-2019 الدوري الانجليزي
وخاض مانشستر سيتي 6 مباريات في الدوري الإنجليزي، حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات، بينما تعادل مباراة وخسر مثلها.

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وإيفرتون 28-9-2019 الدوري الانجليزي
ويحتل السيتيزن وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 13 نقاط، خلف ليفربول المتصدر بفارق 5 نقاط، بينما يأتي إيفرتون في المركز الرابع عشر برصيد 7 نقاط.





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