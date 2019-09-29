نائب يكشف مزايا قانون الجمارك الجديد

قال النائب عصام الفقى ، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن اللجنة من المقرر أن تناقش خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان قانون الجمارك الجديد.



وأشار الفقى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن اللجنة ستعقد حوارا مجتمعيا حول قانون الجمارك الجديد ، مؤكدا أن هذا القانون سيحل كل المشاكل المتعلقة بالجمارك.



كما أوضح أمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن قانون الجمارك سيتصدى لمافيا الجمارك والتلاعب فى تسجيلات البضائع وسيؤدى لفتح أسواق وموانئ كبيرة وسيقدم تسهيلات للمصدرين ورجال الأعمال والمستثمرين.



كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة يوم الثلاثاء المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغت نحو 1701 مادة

