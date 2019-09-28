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أخبار البلد

اتحاد الفلاحين يناشد وزارة الزراعة بالتنسيق مع التجارة من أجل بيع القطن للشركات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:28 م
القطن المصري
القطن المصري
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شيماء مجدي
قال محمد فرج رئيس اتحاد الفلاحين، إن القطن يعد محصولا صناعيا قبل تصنيفه بمحصول زراعي، حيث إنه يعتمد في شرائه على احتياجات الشركات له، موضحا أن أزمة شراء القطن من الفلاحين جاءت نتيجة عدم التسويق الجيد له.

وأضاف "فرج" في تصريحات لصدى البلد، أنه يجب على وزارة الزراعة التنسيق مع وزارة التجارة والصناعة من أجل زراعة ما تريده الشركات من أجل صناعته، وتحديد سعر ضمان شراء القطن قبل زراعته.

وأكد "رئيس اتحاد الفلاحين" أن تحديد سعر قنطار القطن في المزاد العلني بـ 2100 جنيه يعد ظلما للفلاح المصري، إذ أنه ينفق الفلاح فقط على جمع محصول القطن ما يقرب من 1500 جنيه، مشيرا إلى أنه لا يوجد التزام من جانب الحكومة بشراء القطن على الرغم من المادة الـ 29 من الدستور التى تلزم الحكومة بشراء القطن.

ولفت إلى أن المساحات المزروعة من القطن منخفضة مقارنة بالمساحات التي كان يتم زراعتها في الأعوام الماضية، وعلى الرغم من سمعة القطن المصري الجيدة على مستوى العالم إلا أن القطن لا يجد من يشتريه هذا العام.
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