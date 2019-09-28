وسط الانفجارات.. أفغانستان تختار رئيسها الجديد رغم تهديدات طالبان.. الآلاف يخرجون للتصويت من أجل الديمقراطية.. الحركة الإرهابية تتوعد بالدم والقتل.. وناخب يتحداهم رغم قطع إصبع يده

انطلاق الانتخابات الرئاسية في أفغانستان رغم تهديد طالبان

انفجارات عدة تضرب أفغانستان صباح يوم الانتخابات

ناخب أفغاني يتحدى طالبان بعد قطع إصبع يده

استقبل الأفغان، اليوم، السبت، تحدي الانتخابات الرئاسية، بقوة، حيث خرجوا بالآلاف للتصويت لانتخاب رئيس جديد للبلاد، رغم تحذيرات طالبان من الخروج، لكنهم تناسوا الأمر وأقبلوا على مراكز الاقتراع خشية من عودة حكم طالبان ووأد الديمقراطية والحرية.وفتحت مراكز الاقتراع، اليوم السبت، أبوابها في جميع أنحاء أفغانستان لاختيار رئيس للبلاد، حيث يحق لأكثر من 9 ملايين ناخب مسجل أن يصوتوا في الانتخابات.وقال المتحدث باسم لجنة الانتخابات إن "التصويت بدأ في كل أرجاء البلاد"، في وقت حذرت حركة طالبان الناخبين بعدم الخروج وضرورة الابتعاد عن مراكز الاقتراع.وأظهرت وسائل إعلام، طوابير من الرجال والنساء أمام العديد من مراكز الاقتراع، فيما يشير إلى قوة الإقبال على التصويت في بعض المناطق.وخلال وقت قليل من بدء التصويت، وقع انفجار داخل مركز اقتراع في مدينة قندهار جنوب البلاد، حيث نقل 3 جرحى على الأقل إلى المستشفى.كما وقعت انفجارات في العاصمة كابل، ومدينتي غزنة وجلال أباد خلال الانتخابات الرئاسية.وكانت حركة طالبان، قد حذرت من عرقلة العملية الانتخابية، وأعلنت في بيان سابق، مهاجمة كل عناصر الأمن واستهداف مكاتب الاقتراع ومراكزه.وطالب البيان الأفغان بضرورة البقاء بعيدين من مراكز الاقتراع في اليوم الانتخابي وعدم تعريض أنفسهم للخطر، كما خيرت المعلمين والطلاب بين العزوف عن المشاركة في الانتخابات أو الموت، خاصة في ظل أن المدارس تشكل نحو 80% من المقار الانتخابية في البلاد.وقطعت حركة طالبان، الإصبع السبابة لناخب أفغاني يدعى صفي الله صفي، لأنه أدلى بصوته عام 2014 إلا أن هذا لم يمنعه من التصويت مرة أخرى اليوم السبت، وفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية.وأثار تصرف صفي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 38 عاما، في انتخابات الرئاسة التي تجرى اليوم السبت، حالة من الإعجاب بعد نشر صورة له على تويتر تبين إصبعه المفقود وإصبع السبابة في يده اليسرى وعليه آثار الحبر الفوسفوري مما يشير إلى أنه أدلى بصوته.وقال صفي في تصريحات له "أعلم أنها كانت تجربة مؤلمة ولكنه كان مجرد إصبع، ولكن عندما يتعلق الأمر بمستقبل أبنائي وبلدي فلن أتقاعس حتى لو قطعوا يدي كلها".وتعد هذه الانتخابات، رابع انتخابات رئاسية في أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عليها، بدايةً من أكتوبر 2001، في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر.ويتنافس 14 مرشحًا في الانتخابات الرئاسية. يسعى الرئيس المنتهية ولايته أشرف غني، الذي وصل للحكم عام 2014 خلفًا لحامد كرازي، للفوز بولاية ثانية في حكم البلاد.ومن أبرز المنافسين أيضا الدكتور عبد الله عبد الله، الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة.وتأتي الانتخابات الأفغانية في مرحلة حرجة، وذلك بعد نحو 3 أسابيع من توقف مفاوضات سلام دامت لـ10 أشهر بين الولايات المتحدة وطالبان بعد تنفيذ الأخيرة هجوما في العاصمة كابول أدى لمقتل 12 شخصا بينهم جندي أمريكي في وقت سابق من هذا الشهر.ومن المنتظر أن يلعب الفائز بالانتخابات دورا مهما في عملية تحقيق السلام مع طالبان والمساعي لإحياء المحادثات بين الولايات المتحدة والمتشددين.وأطاحت قوات تقودها الولايات المتحدة بنظام طالبان عام 2001 لكن الحركة منذ هزيمتها فتستخدم العنف لعرقلة انتخابات الديمقراطية وتوقع عقابا شنيعا، يكون مميتا في كثير من الأحيان، على من يشاركون في الانتخابات.