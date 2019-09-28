Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فضل الله: اليابان تستعد لإبهار العالم في أولمبياد طوكيو 2020 بـ 5 تقنيات حديثة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:05 م
الدكتور محمد فضل
الدكتور محمد فضل الله
Advertisements
يسري غازي
كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن آليات تقنية متقدمة فى إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ما زالت اليابان تصر على إبهار العالم فى طوكيو ٢٠٢٠ واتبعت آليات تقنية فى إطار أحدث أساليب العصر التى جاءت على النحو التالي:

١- جميع الملاعب والاستادات سيتم إناراتها من خلال الطاقة المتجددة المنتجه من الرياح والشمس

٢- استخدام القطع الذهبية والنحاسية فى التليفونات المحمولة القديمة فى إنتاج 5000 ميدالية أولمبية

٣- فتح وغلق تاكسى الانتقال ودفع الأجرة من خلال التليفون المحمول بدون سائق

٤- استخدام الروبوت الذكى للترجمة لجميع لغات العالم وحمل الحقائب لكبار السن

٥- تجهيز شوارع كاملة معدة من خلال الخلايا الشمسية لمد السيارات التى تسير عليها بالكهرباء، حفاظا على استدامة البيئة وعدم التأثير على صحة الرياضيين والمشجعين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السفير الياباني بالقاهرة : سأشجع مصر في أولمبياد طوكيو

إعجاز ورواية من الخيال.. تعليق محمد فضل الله على استعدادات طوكيو لأولمبياد 2020

تويوتا تعلن توفير 3700 سيارة كهربائية لـ اولمبياد طوكيو

أولمبياد طوكيو.. اليابان تصنع ميداليات الدورة من الهواتف الذكية

ترشيحاتنا

أيهما أجمل.. بشرى تتألق بإطلالتين فى حفل ختام مهرجان الجونة السينمائى

زيدان يحشد أسلحة الريال لموقعة أتلتيكو في ديربي مدريد

العشيق تبول على ملابسه قبل قتله.. سومة أوهمت حبيبها بليلة ساخنة وقطعت رأسه بالاشتراك مع زوجها

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حتى لا ننسى ضحايا الإرهابية.. نصب تذكارية بالأقصر لشهداء الجيش والشرطة ..صور

الأختين الحلوين.. النجمات الشقيقات يتألقن في ختام مهرجان الجونة

سعر ومواصفات أرخص سيارة كهربائية في مصر 2020.. صور