فضل الله: اليابان تستعد لإبهار العالم في أولمبياد طوكيو 2020 بـ 5 تقنيات حديثة

كشف الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللوائح الرياضية، عن آليات تقنية متقدمة فى إطار الاستعداد لاستضافة نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.



وقال محمد فضل الله فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": ما زالت اليابان تصر على إبهار العالم فى طوكيو ٢٠٢٠ واتبعت آليات تقنية فى إطار أحدث أساليب العصر التى جاءت على النحو التالي:



١- جميع الملاعب والاستادات سيتم إناراتها من خلال الطاقة المتجددة المنتجه من الرياح والشمس



٢- استخدام القطع الذهبية والنحاسية فى التليفونات المحمولة القديمة فى إنتاج 5000 ميدالية أولمبية



٣- فتح وغلق تاكسى الانتقال ودفع الأجرة من خلال التليفون المحمول بدون سائق



٤- استخدام الروبوت الذكى للترجمة لجميع لغات العالم وحمل الحقائب لكبار السن



٥- تجهيز شوارع كاملة معدة من خلال الخلايا الشمسية لمد السيارات التى تسير عليها بالكهرباء، حفاظا على استدامة البيئة وعدم التأثير على صحة الرياضيين والمشجعين.