إسرائيل على مدار الساعة.. مطالبات باستقالة نتنياهو.. تهديدات بضرب تل أبيب بأسلحة سرية.. والاحتلال يقمع المظاهرات ضد ضم غور الأردن

الإسرائيليون يطالبون نتنياهو بالإستقالة

إيران تهدد بضرب إسرائيل بأسلحة سرية

الاحتلال الإسرائيلي يعتدي على المتظاهرين ضد ضم غور الأردن

رئيس أركان جيش الاحتلال السابق يكشف الاستعدادات لمحاربة غزة قبل أسبوعين

شهد اليوم، السبت، نشاطا مكثفا من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي في عدة قطاعات مختلفة، حيث قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم تظاهرة سلمية شمال البحر الميت، تنديدًا بتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو حول ضم غور الأردن، وشمال البحر الميت.واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، واعتدت على المشاركين بالضرب المبرح، مما أدى إلى إصابة بعضهم برضوض وكدمات، واحتجزت عددًا آخرَ منهم، وأمهلت المعتصمين حتى ظهر اليوم لإخلاء المكان.يذكر أن لجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وعدد من المتضامنين الأجانب شاركوا في هذه الفعالية.ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ورددوا الهتافات المناوئة للاحتلال والمنددة بتصريحات نتنياهو حول ضم المنطقة، كما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية.وقال نتنياهو، قبل الانتخابات الإسرائيلية التي أقيمت في 17 من الشهر الجاري، إنه ينوي ضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، إلى إسرائيل، في حال فوزه في الانتخابات.في سياق آخر، تناقلت وسائل الإعلام العبرية اليوم، السبت، تهديدات إيران بضرب إسرائيل بأسلحة لم يعلن عنها بعد.وحذر الحرس الثوري الإيراني إسرائيل من مغبة شن أي هجوم على إيران، متوعدا بالرد بأسلحة لم يعلن عنها بعد.وقال عباس نيلفروشان، مساعد قائد الحرس الثوري الإيراني، اليوم، السبت، إن إسرائيل غير قادرة على تهديد إيران "فنحن نحاصرها من الشرق والغرب والشمال والجنوب".وحذر المسئول الإيراني إسرائيل من أن "الحرب إن بدأت فنهايتها لن تكون بيدها".وأضاف: "في حال ارتكب العدو أي حماقة، سنلقنه درسا لن ينساه وسننتقم منه على تصرفاته الشيطانية طيلة 40 عاما".وتأتي هذه التصريحات بعد يوم من هجوم حاد شنه وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة على إيران والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، حيث شدد على ضرورة "وقف إيران اليوم لمنع نشوب حرب غدا"، مخاطبا القيادة الإيرانية بمثل فارسي مشهور: "لا تعدّ دجاجك قبل أن تفقس الصيصان".من جهة أخرى، أظهر استطلاع للرأي جديد، أن غالبية الإسرائيليين يعتقدون أنه ينبغي على رئيس الوزراء الحالي وزعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو التنازل عن منصبه، في حال تم توجيه الاتهام له رسميًا في قضايا فساد.ووفقا لاستطلاع الرأي الذي نشرت نتائجه القناة 12، فإنّ 59% يعتقدون أن على نتنياهو الاستقالة إن تقرّر توجيه لائحة اتهام بحقّه بعد جلسة الاستماع، التي تعقد يوم الأربعاء المقبل، في حين يعتقد 28% أنه يستطيع الاستمرار في منصبه.وجاءت النتائج متقاربة في حال تقرّر تشكيل حكومة يناوب عليها نتنياهو، ورئيس "كاحول لافان"، بيني جانتس، حيث فضّل 40% أن يرأسها نتنياهو أولا، بينما فضّل 38% جانتس.كما رأى 52% من المستطلعة آراؤهم أنه على نتنياهو التنازل عن رئاسة الحكومة ومنح عضو كنيست آخر من الليكود محاولة تشكيلها، بينما اعتقد 34% أنّ على نتنياهو ألا يخلّى عن منصبه.وفيما لو جرت انتخابات ثالثة خلال هذا العام، فإنّ 11% من المستطلعة آراؤهم قالوا إنّهم سيغّيرون تصويتهم، بينما قال 64% إنهم سيصوّتون بما صوّتوا به الانتخابات الماضية.يذكر أن الاستطلاع أجراه مركز "ميدجام" على عيّنة من 505 أشخاص، "تراعي التركيبة السكانية لإسرائيل"، وطلب من 3322 المشاركة فيه.وكشف رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق "جادي أيزنكوت"، أن الجيش الإسرائيلي كان قريبًا جدًا من حرب ضد قطاع غزة قبل أسبوعين.وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق، في حوار نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "ليس لدى إسرائيل قوانين أو ثقافة حول شن حرب، فبالإمكان شن حرب مفاجئة من دون أن يدرك أحد كيف حدث ذلك، وهذا كاد يحدث في غزة، قبل أسبوعين، وكاد يحدث في لبنان، قبل شهر".وزعم رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الذي يعمل حاليًا باحثًا في معهد واشنطن لدراسات الشرق الأوسط، أن "إسرائيل هي دولة لا يمكن الانتصار عليها، ولا توجد قدرة للانتصار على دولة إسرائيل، وليفسر كل واحد ذلك كيفما شاء".