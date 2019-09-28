مسئولو الإسكان يختتمون جولتهم بتفقد جامعة أسوان ومدرسة النيل الدولية

عقب تسليم وحدات "الإسكان الاجتماعى" للمستحقين، اختتم مسئولو وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولتهم بتفقد جامعة أسوان، ومدرسة النيل الدولية، والمشروعات المختلفة بمنطقة الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة.



وتجول المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوهم، بجامعة أسوان، فرع مدينة أسوان الجديدة، حيث تم تشغيل 6 كليات بالجامعة والبالغ مساحتها 98 فدانًا.



كما تم تفقد مدرسة النيل الدولية، بمدينة أسوان الجديدة، والتى تم تشغيلها، فى العام الدراسى 2018 /2019، وكذا المشروعات الجاري تنفيذها بمنطقة الشريط النهرى السياحى بمدينة أسوان الجديدة، حيث إنه جارٍ إنشاء 66 فيلا كاملة التشطيب، بالمنطقة، والتى تبلغ مساحتها 1050 فدانًا، ومساحة المرحلة التنفيذية الأولى منها 181 فدانًا، وتضم المنطقة، المجمع التجارى الترفيهى، والفندق، والحديقة الشاطئية، والممشى السياحى، ومنطقة الفيلات الأولى والثانية، ومنطقة الاستراحة، وجارٍ إصدار أمر الإسناد لتنفيذ 63 فيلا أخرى كاملة التشطيب، وتنفيذ أعمال (الطرق – المياه – الصرف – تنسيق الموقع – الحديقة النيلية).



وتم التوجيه بسرعة الانتهاء من الممشى السياحى، حتى يتمتع به المواطنون، واختيار أفضل الخامات فى التنفيذ، وكذا الإسراع بمعدلات تنفيذ الفيلات، وأعمال تنسيق الموقع الخاصة بها.



وفيما يتعلق بأعمال المرافق والبنية الأساسية بمدينة أسوان الجديدة، أشار المهندس أحمد محمد رشاد، رئيس جهاز تنمية المدينة، إلى أنه جارٍ تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه، بطاقة 25 ألف م3/ يوم، باستثمارات 168 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها فى 6/2020، وجارٍ تنفيذ شبكات (مياه – صرف – رى) لمنطقة 350 فدانًا، بتكلفة 56 مليون جنيه، وجارٍ تنفيذ شبكة كهرباء الجهد المتوسط والمنخفض لعمارات الإسكان الاجتماعى، وتم إسناد أعمال (مياه – صرف صحى – طرق) بمنطقة 600 فدان ضمن مساحة 18 ألف فدان بمنطقة الامتداد، والتى تحتوى على قطع أراضى (إسكان: اجتماعى – متميز، وعمارات إسكان اجتماعى) باستثمارات حوالى 270 مليون جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها فى 6/2020.



وأضاف المهندس أحمد محمد رشاد: فى مجال الطرق، جارٍ تنفيذ أعمال طرق طبقة أساس (التربة الزلطية) والطبقة الأسفلتية – بلاطات خرسانية، بمنطقة 150 فدانًا، وتنفيذ البنية الأساسية بالمرحلة الرابعة (150 فدانًا)، وبمنطقة الامتداد بمساحة (600 فدان)، وجارٍ تنفيذ أعمال طبقة أساس (التربة الزلطية) + طبقة رابطة أسفلتية للطرق المحيطة المؤدية إلى قطع أراضى (الإسكان السياحى وبيت الوطن بالمرحلة الأولى والثانية)، كما تم تنفيذ شبكات طرق بطول حوالى (73,76) كم، موضحًا أنه فى مجال الاتصالات جارٍ تنفيذ شبكات بطول 11 كم، وتم الانتهاء من تنفيذ شبكات بطول 121 كم باستخدام أحدث التقنيات.​