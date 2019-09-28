بـ الغاز المسيل.. الشرطة الكولومبية تفرق مظاهرات طلابية

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو عن المظاهرات الطلابية في كولومبيا.



تحولت مظاهرة طلابية في العاصمة الكولومبية "بوجوتا" إلى اشتباكات مع الشرطة عندما قام رجال ملثمون بتخريب مبنى معهد تمويل التعليم العالي.



واستخدمت الشرطة الكولومبية مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المظاهرة.



يذكر أن العديد من المدن الكولومبية بينها العاصمة شهدت مسيرات احتجاجية على نظام ضريبي حكومي، سرعان ما تحولت إلى أعمال عنف وشارك في المظاهرات مجموعات طلابية تطالب زيادة ميزانية التعليم، غير أن المسيرات الاحتجاجية تحولت إلى أعمال عنف، وأسفرت عن إصابة شرطي بجروح.

