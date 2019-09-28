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تعليم

تعليم الوادي الجديد يجرى الامتحانات القبلية لتحديد مهارات طلاب الصف الأول بالمدارس الفنية

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:19 م
الإمتحانات القبلية
الإمتحانات القبلية
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قسم التعليم
يجرى قطاع التعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم، السبت ٢٨ من سبتمبر عام ٢٠١٩، الامتحانات القبلية لقياس وتحديد مستوى طلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفنى بمادتى اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

يأتى ذلك تنفيذا للتوجيهات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تحت قيادة وزير التربية والتعليم.

وتوجيهات الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.

وأجرى الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد جولة تفقدية، اليوم، السبت، بمدارس التعليم الفنى تضمنت (الخارجة الثانوية الفنية للبنات _ الخارجة الثانوية الزراعية _ المروة التجارية _ الخارجة الصناعية العسكرية)، وذلك لمتابعة سير أعمال الامتحانات والوقوف على العمل داخل اللجان.

وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أن الامتحان سيتم على فترتين فترة صباحية من التاسعة صباحا وأخرى مسائية من الواحدة ظهرا على أن تتم أعمال التصحيح ورصد الدرجات في كنترول المدرسة وتعتمد من مدير المدرسة ومدير عام التعليم الفنى ويتم حفظ أوراق الإجابة الخاصة بالطلاب بكنترول المدرسة.

مؤكدا أنه سيتم تنفيذ برامج علاجية لتنمية مهارات الطلاب بالمادتين (اللغة العربية واللغة الإنجليزية) للطلاب الذين يثبت الامتحان ضعف مستواهم في المادتين أو إحداهما، وذلك مع كوكبة متميزة من معلمى وموجهى المادتين على أن يتم تنفيذ الامتحان القبلى نهاية الفصل الدراسي الأول وعقب انتهاء البرنامج العلاجى.
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