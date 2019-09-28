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تعليم

فتح باب التقديم لدورات وورش عمل بمركز التطوير المهني بجامعة السادات.. تعرف عليها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 02:36 م
صدى البلد
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مروة فاضل
أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة مدينة السادات عن فتح باب التقديم لدورات وأنشطة وورش عمل متعددة ومتميزة ومجانية للطلاب وخريجي جامعة مدينة السادات وتتضمن الدورات التدريبية ما فوق 16 ساعة "مهارات التوظيف - خدمة العملاء – المبيعات- ريادة الأعمال، اللغة الإنجليزية".

كما يقدم المركز ورش العمل تتمثل في -كتابة السيرة الذاتية، مهارات اجتياز المقابلة الشخصية، آليات البحث عن وظيفة.

والمقابلة الشخصية للراغبين في الانضمام لدورات التدريبية بمقر المركز أيام الأحد: كلية السياحة والفنادق وكلية الطب البيطري، الاثنين: كلية الحقوق، الثلاثاء: كلية التربية للطفولة، الأربعاء: كلية التربية الرياضية وكلية الصيدلة، الخميس: كلية التجارة.
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