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برلمان

عصام خليل: المفوضة السامية خالفت قواعد العمل الأممي.. وإعلام الغرب انحاز للفوضى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:43 م
عصام خليل رئيس المصريين
عصام خليل رئيس المصريين الأحرار
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فريدة محمد

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن بيان المفوضة السامية لحقوق الإنسان بشأن إلقاء القبض على بعض المتهمين يخالف طبيعة وقواعد العمل للمؤسسة الأممية التى تعتمد على التوثيق والتحقق من المعلومة قبل إصدار أحكام بشأن أمر يتعلق بحالة حقوق الإنسان.

وأضاف خليل فى بيان صحفي ، أن المفوضة السامية ميشيل باشيله مارست مخالفة لقواعد عمل منصبها الرفيع وإعتمدت على تقارير بعض المنظمات المسيسة التى تتخذ موقفا سياسيًا متطرفًا تجاه الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأشار إلي أن بيان "المفوضة" حلقة في سلسلة تقديم غطاء إعلامي وحقوقي لدعاة الفوضى وبعض الأصوات المتطرفة التى تحاول التحريض على انتهاك القانون وتحدى مؤسسات الدولة بالتظاهر بالمخالفة للقانون.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، ان الحزب رصد وتابع أكاذيب منظمة الووتش وصحف الجارديان والاندبندنت الإنجليزية والواشنطن بوست والتى حاولت عبر مانشيتات مُدلسه إعطاء صورة غير حقيقية عن الواقع.

ووجه رئيس حزب المصريين الأحرار فى ختام بيانه رسالة شكر واعتزاز للشعب المصري الواعي والواعد ومساندته لبلاده في كل المواقف والأوقات.
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