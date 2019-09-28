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أخبار البلد

إطلاق فعاليات برنامج بناء المعرفة والقدرات القيادية للشباب المصريين والأفارقة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:27 م
صدى البلد
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حنان توفيق
أطلقت وزارة البيئة أنشطة برنامج بناء القدرات المعرفية والقيادية للشباب بهدف نشر الوعي البيئي ومفاهيم التنمية المستدامة بينهم، حيث أقيمت هذه المناسبة في بيت القاهرة المركز البيئى الثقافى التعليمي، وذلك لإحياء هذا المركز، والعودة إلى دوره الرئيسي المنوط به منذ إنشائه، وهو أن يكون مركزا للتعليم والثقافة البيئية للمصريين والأفارقة.

يستهدف البرنامج شباب الجامعة وحديثي التخرج من الشباب الأفارقة الدارسين بالجامعات المصرية وأقرانهم من الشباب المصريين وبعض من أساتذة الجامعة المتطوعين وعدد من أصحاب الخبرة في جميع المجالات.

استعرض قادة البرنامج من الطلاب الأفارقة والمصريين أنشطة البرنامج المستقبلية من تبادل الخبرات وتنظيم ورش عمل تعليمية بالمشاركة مع الخبراء المختصين في كل الموضوعات محل الاهتمام مثل تنظيم الوقت، مهارات العرض, كتابة سيرة ذاتية، مهارات التفاوض، بناء الثقة بالنفس، التصوير الفوتوغرافي وعمل الأفلام الوثائقية وغيره من الموضوعات الهامة لبناء قدرات الشباب، وايضا تنظيم رحلات للمحميات الطبيعية للترفيه والتعلم والاستفادة ومشاركة المجتمع المدني، والتعرف على الثقافات المختلفة وكيفية المحافظة على البيئة وإعادة الاستخدام والتدوير والاستثمار في مواردها.

وسيتم تنفيذ أنشطة البرنامج أسبوعياَ، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج آخر للطلاب المصريين فقط.

حضر الحفل مؤسس البرنامج الدكتور صلاح سليمان أستاذ كيمياء وسمية المبيدات بجامعة الإسكندرية وسماح صالح رئيسة وحدة التنمية المستدامة بوزارة البيئة والدكتور مصطفى فودة نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية التنوع البيولوجي والدكتورة يسرية حامد ممثلا عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
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