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محافظات

خلعوا أظافرها.. مصدر طبى يكشف طرق التعذيب الوحشية لـشقيقة جنة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:26 م
شقية الطفلة جنة
شقية الطفلة جنة
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همت الحسينى
كشف مصدر طبى بمستشفى شربين، أن الطفلة أمانى ٧ أعوام شقيقة الفقيدة جنة تعرضت لتعذيب وحشى أيضا حيث تم اقتلاع أظافرها وشد الثدى بآلة حادة وحرق بأسفل البطن وأن الطفلة في حالة خوف شديد وأصيبت برعشة وخوف شديد كما تعرضت للتعذيب من قبلها شقيقتها جنة.

وتلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شربين يفيد باكتشاف آثار تعذيب للطفلة أماني ٧ أعوام ، مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها "أعضائها التناسلية" وكدمات وتورم شديد، واقتلاع أظافرها.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.
خلعوا أظافرها.. مصدر طبى يكشف طرق التعذيب الوحشية لـشقيقة جنة
خلعوا أظافرها.. مصدر طبى يكشف طرق التعذيب الوحشية لـشقيقة جنة
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