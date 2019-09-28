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ثقافة

عمدة نوتو الإيطالية يدعو حواس لكشف أسرار المدينة الأثرية.. صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:28 م
حواس في إيطاليا
حواس في إيطاليا
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علاء المنياوي
سافر عالم الآثار الدكتور زاهي حواس إلي مدينة "نوتو" الإيطالية لإلقاء محاضرة عن الآثار المصرية، حيث من المعروف أن هناك زلزالا ضرب المدينة عام 1693 ودمرها تماما، وغاصت أسفل الأرض.

ويعود تاريخ المنطقة إلى العصر الروماني ثم العربي عندما استعمرت مناطق صقلية.

واستقبل عمدة مدينة نوتو، الدكتور زاهي حواس عند وصوله، وزار الحفائر التي تقوم بها جامعة "كاتانيا" وجامعة نيبل، وذلك للحفر داخل المدينة الأثرية التي دمرها الزلزال.

وتحدث عالم الآثار مع وسائل الإعلام العالمية، وقال إن هذه الحفائر هامة جدا لأنها سوف تظهر لنا لاول مره علاقات الحب والحياة الدينية لاهالي المدينة الذين عاشوا في تلك المنطقة، وقد قامت البعثة بالكشف عن منطقة دينية بها بقايا كنيسة يعود تاريخها الي حوالي ألف عام تقريبا .

وقد أعلن عمدة المدينة أنه يدعو الدكتور زاهي حواس لكشف أسرار مدينة نوتو الأثرية.

وأعلن عالم الآثار أنه سوف يعمل على كشف أسرار المدينة قريبا، واتفق على عمل ندوة تليفزيونية عن اكتشافات المدينة يحضرها روبرتو جاكوب، المعلق الإيطالي التليفزيوني الشهير.

وفي المساء، ألقى الدكتور زاهي حواس محاضرة أمام ألف شخص، حضر المحاضرة عمدة المدينة، وبعد ذلك قام بتوقيع كتابه الجديد والذي ترجم إلى الإيطالية بعنوان "سحر الأهرامات".
عمدة نوتو الإيطالية يدعو حواس لكشف أسرار المدينة الأثرية.. صور
عمدة نوتو الإيطالية يدعو حواس لكشف أسرار المدينة الأثرية.. صور
عمدة نوتو الإيطالية يدعو حواس لكشف أسرار المدينة الأثرية.. صور
عمدة نوتو الإيطالية يدعو حواس لكشف أسرار المدينة الأثرية.. صور
عمدة نوتو الإيطالية يدعو حواس لكشف أسرار المدينة الأثرية.. صور
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