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محافظات

ويتحقق الحلم بتوفير سكن ملائم.. تسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة .. صور

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 01:42 ص
تسليم عقود الإسكان
تسليم عقود الإسكان الإجتماعى
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شاذلى عبد الفتاح
الحلم يتحقق بتوفير سكن ملائم ومناسب للمواطنين وهو الذى يأتى ضمن المنظومة النموذجية التى تعتمد عليها أولوية العمل فى الفترة الحالية .

وفى هذا الصدد رصدت " صدى البلد " قيام المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات اليوم السبت بتسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الإجتماعى بمدينة أسوان الجديدة ، والبالغ إجمالى عدد الوحدات به 6720 وحدة.

وقد حضر فعاليات إحتفالية تسليم العقود كل من المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن ، والدكتورة مى عبد الحميد رئيس صندوق الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

كما قام نائب وزير الإسكان والوفد المرافق له بتفقد عدد من الوحدات السكنية التى تم الإنتهاء من تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة للوقوف على مستوى التشطيبات للوحدات والعمارات السكنية ، بالإضافة إلى جولة ميدانية لعدد من المشروعات بالمدينة منها مشروع الشريط النهرى السياحى المطل على النيل، علاوة على فرع جامعة أسوان الجديدة.

وأكد المهندس خالد عباس أن حجم الاستثمارات فى مدينة أسوان الجديدة زاد عن 2 مليار جنيه حيث أن مشروع الإسكان الإجتماعى أصبح علامة مميزة بالمدينة ، وتم الإنتهاء من تنفيذ 4600 وحدة سكنية تقريبًا وجارى العمل فى 2200 وحدة سكنية أخرى ، لافتًا إلى أنه لأول مرة يوجد مستثمرين تخصص لهم قطع أراضى لإنشاء مشروعات خدمية وعمرانية حتى أصبحت مقصدًا لكل الاستثمارات الموجودة.

فيما قال المهندس أحمد رشاد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة بأنه تم تنفيذ 1840 وحدة بـ92 عمارة بمشروع الإسكان الاجتماعى بالحيين الثانى والثالث ، ومنطقة الإمتداد ، وسبق تخصيص 2120 وحدة ، وتسليم 1200 وحدة للمستحقين ، موضحًا بأنه تم إسناد أعمال تنفيذ المرحلة الثانية لمحطة المياه بطاقة 25 ألف م3/يوم بإستثمارات 168 مليون جنيه .
ويتحقق الحلم بتوفير سكن ملائم.. تسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة .. صور
ويتحقق الحلم بتوفير سكن ملائم.. تسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة .. صور
ويتحقق الحلم بتوفير سكن ملائم.. تسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة .. صور
ويتحقق الحلم بتوفير سكن ملائم.. تسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة .. صور
ويتحقق الحلم بتوفير سكن ملائم.. تسليم عقود 70 من حاجزى الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة أسوان الجديدة .. صور
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