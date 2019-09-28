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أخبار البلد

أبدى عدم ارتياحه.. شكري يطلع نظيره السنغالي على مستجدات مفاوضات سد النهضة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:30 م
شكري يطلع نظيره السنغالي
شكري يطلع نظيره السنغالي على مستجدات مفاوضات سد النهضة
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التقى وزير الخارجية سامح شكري، نظيره السنغالي "سيديكي كابا"، على هامش أعمال الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، حيث تناول اللقاء سُبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلًا عن تطورات الأوضاع الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك.

وأوضح المُستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شُكري أكد أهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات، خاصةً على الصعيدين الاقتصادي والتجاري، وكذلك في مجال بناء القدرات، تنفيذًا لنتائج الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى السنغال في أبريل 2019، بما يعكس خصوصية الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تضمن تبادل وجهات النظر تجاه القضايا الإقليمية والأفريقية ذات الاهتمام المُشترك، ومنها مسائل السلم والأمن ومكافحة الإرهاب في المنطقة، وكذا مسار تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التي تم إطلاقها خلال القمة الأفريقية الاستثنائية الأخيرة شهر يوليو الماضي في نيامي، فضلًا عن سُبل تعزيز آليات العمل الأفريقي في مواجهة التحديات المشتركة، لاسيما مع تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي للعام الجاري.

وأشار إلى أن وزير الخارجية أطلع نظيره السنغالي خلال اللقاء على مُستجدات مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، مُعربًا عن عدم ارتياح مصر لطول أمد المفاوضات، حيث تم التأكيد على أهمية سير عملية التفاوض بحُسن نية؛ بما يُساعد على التوصل لاتفاق عادل ومنصف ويُراعي مصالح الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان.

أبدى عدم ارتياحه.. شكري يطلع نظيره السنغالي على مستجدات مفاوضات سد النهضة
أبدى عدم ارتياحه.. شكري يطلع نظيره السنغالي على مستجدات مفاوضات سد النهضة
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