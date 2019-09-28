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مرأة

ندى موسى تتألق بإطلالة بسيطة في ختام مهرجان الجونة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:25 م
صدى البلد
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قسم المرأة
أطلت الفنانة ندى موسى بفستان طويل بدون أكمام باللون الروز، وحملت بورتفيه باللون الأسود فى ختام مهرجان الجونة.

وقامت برفع شعرها بطريقة رائعة تتناسب مع إطلالتها، واعتمدت فى الميكب على اللون الأسود للعيون ليبرز جمالها وأحمر شفاه باللون الروز.

وتنتهي فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة اليوم 27 أيلول (سبتمبر) ، بعد أن بدأت لمدة 19 يومًا ، منذ بدايتها في 19 سبتمبر ، وشهدت السجادة الحمراء في مهرجان الجونة مشاركة العديد من نجوم ونجمات الوطن العربي.
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