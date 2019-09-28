برشلونة يتلقى صدمة قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة قبل دقائق من مواجهة خيتافي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.



وخرج عثماني ديمبلي من قائمة برشلونة، قبل انطلاق لقاء خيتافي، بسبب الإصابة، لينضم إلى ميسي وأنسو فاتي الغائبان عن المباراة أيضا بسبب الإصابة.



وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، إن عثمان ديمبلي سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، لتحديد طبيعة إصابته.



ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينام يحتل خيتافي المركز الـ 11 بـ 7 نقاط.