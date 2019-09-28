Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

برشلونة يتلقى صدمة قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:24 م
ديمبلي وميسي وسواريز
ديمبلي وميسي وسواريز
Advertisements
محمد السعيد
تلقى فريق برشلونة ضربة موجعة قبل دقائق من مواجهة خيتافي، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وخرج عثماني ديمبلي من قائمة برشلونة، قبل انطلاق لقاء خيتافي، بسبب الإصابة، لينضم إلى ميسي وأنسو فاتي الغائبان عن المباراة أيضا بسبب الإصابة.

وقال نادي برشلونة في بيان عبر موقعه الرسمي، إن عثمان ديمبلي سيخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات القادمة، لتحديد طبيعة إصابته.

ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط، بينام يحتل خيتافي المركز الـ 11 بـ 7 نقاط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

4 مواجهات نارية تنتظر برشلونة خلال سبتمبر فى الدورى الإسبانى.. اعرف مواعيدها

بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا اليوم السبت 14-9-2019

بعد تتويجه بـ ذا بيست.. ميسي يقود برشلونة أمام فياريال في الدوري الإسباني

تحديد مدة غياب ميسي مع برشلونة بعد إصابته أمام فياريال

مفاجأة بشأن إصابة ميسي

صدمة فى برشلونة قبل مواجهة ريال مدريد الشهر المقبل في الدوري الإسباني

ترشيحاتنا

الإفتاء توضح صور قروض البنك.. منها واحدة حرام

يملكه نائب برلماني.. إسلام الشاطر رئيسا لجهاز الكرة بنادي بروسيا مصر

تردد القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد كانو سبورت على النايل سات

سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم السبت 28 -9- 2019.. فيديو

بعد ظهور أحمد السقا ومها الصغير في مهرجان الجونة.. هل كان طلاقهما شائعة أم عادا بعد انفصال ؟

موعد أول ظهور رسمي لـ محمد صلاح وحسام البدرى مع منتخب مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خلعها النقاب.. إطلالات لـ حلا شيحة عرضتها للانتقادات فى مهرجان الجونة

بفستان منقط.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة