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اقتصاد

الحرف اليدوية: توفير تمويل لباقي المستفيدين من مشروع جراجوس

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:27 م
الحرف اليدوية
الحرف اليدوية
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ولاء عبد الكريم
أكدت المهندسة رحاب منصور، عضو مجلس إدارة شعبة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، أن الشعبة نظمت في وقت سابق زيارة إلى مشروع جراجوس للخزف في قنا، للاطلاع على آخر المستجدات.

وأوضحت المهندسة رحاب منصور، أن وفد الغرفة وقف على مراحل الإنتاج الفعلي للمشروع وتحديد عدد المستفيدين، مشيرة إلى أنه يجري تجهيز ورش خاصة بهم لإنتاج الخزف والفخار من قرية جراجوس.

وأشارت المهندسة رحاب منصور، إلى أن مؤسسة بنك مصر للتنمية تتعاون مع الغرفة في المشروع، في ما تم تحديد ورشة لكل 5 أفراد، مضيفة أنه يجري حاليًا توفير التمويل لباقي المستفيدين بالمشروع وعددهم 11 شابًا وفتاة لإقامة مشاريعهم الخاصة بدعم من بنك مصر.

وقال ممدوح الشربيني، المدير التنفيذي للغرفة، إن التعاون داخل مشروع جراجوس يتم بالتعاون مع أقدم مدرسة خبرة، وهي مصنع جراجوس من خلال فريق تدريب المصنع.

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