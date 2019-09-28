إبراهيم شعبان مندوبًا عن الاتحاد السكندري فى قرعة البطولة العربية

أعلن مجلس إدارة نادي الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى عن ترشيح ابراهيم شعبان عضو المجلس لحضور قرعة دور ال١٦ فى بطولة محمد السادس للأندية الأبطال المزمع عقدها يوم السبت المقبل بالرياض تحت إشراف الاتحاد العربي لكرة القدم .



كان الفريق السكندري تأهل لدور الـ ١٦ بعد فوزه على العربي الكويتي ذهابا وإيابا 1 /0، 2 / 0 على الترتيب.



ويسعى فريق الاتحاد السكندري لتحقيق أفضل مركز في البطولة العربية والعودة مرة أخرى إلى البطولات ومنصات التتويج خلال الفترة المقبلة سواء علي المستوي المحلي أو العربي.