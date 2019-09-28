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رياضة

بعد إصابته في مباراة السوبر.. قرار خاص لـ محمود متولي بـ الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:32 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
حصل محمود متولي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على راحة اليوم، وفقا للبرنامج العلاجي والتأهيلي الذي يخضع له بعد تعرضه للإصابة في مباراة السوبر.

ويخضع متولي لجلسات علاج طبيعي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، ومن المقرر ان يعود لمواصلة برنامجه بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها.

وكان محمود متولي قد تعرض لإصابة بشد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في السوبر المصري أمام الزمالك ويغيب عن المشاركة في المباريات مع الفريق الاول فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى خمسة اسابيع وفقا لما أعلنه الجهاز الطبي .

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