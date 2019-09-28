ياسر جلال يتحدث لـ صدى البلد عن تفاصيل مسلسله الجديد الفتوة

أكد الفنان ياسر جلال، أنه يستعد لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "الفتوة"، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية.





وقال ياسر لكاميرا "صدى البلد": "نحن لا نجهز لمسلسل تاريخي وثائقي بالمعنى الدقيق، كما أننا لسنا ملتزمين بزمن محدد؛ لأن الالتزام بشئ معين دائما ما يقيدك ويحرمك من إطلاق العنان لخيالك، نحن نناقش فترة تاريخية زمن ما، وفي الوقت ذاته المسلسل ليست له أبعاد سياسية بل له أبعاد اجتماعية، والمؤلف هاني سرحان استطاع خلق شيء جديد في هذا المسلسل، فدائمًا ما نرى أن الأعمال التي ناقشت فكرة الفتوة قاتمة ودموية، ولكن مسلسل "الفتوة" الذي نقدمه خال تماما من هذه الفكرة.



