ياسر جلال يتحدث لـ صدى البلد عن تفاصيل مسلسله الجديد الفتوة

أكد الفنان ياسر جلال، أنه يستعد لخوض الموسم الرمضاني المقبل بمسلسله الجديد، الذي يحمل اسم "الفتوة"، وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال الفترة الماضية.
وقال ياسر لكاميرا "صدى البلد": "نحن لا نجهز لمسلسل تاريخي وثائقي بالمعنى الدقيق، كما أننا لسنا ملتزمين بزمن محدد؛ لأن الالتزام بشئ معين دائما ما يقيدك ويحرمك من إطلاق العنان لخيالك، نحن نناقش فترة تاريخية زمن ما، وفي الوقت ذاته المسلسل ليست له أبعاد سياسية بل له أبعاد اجتماعية، والمؤلف هاني سرحان استطاع خلق شيء جديد في هذا المسلسل، فدائمًا ما نرى أن الأعمال التي ناقشت فكرة الفتوة قاتمة ودموية، ولكن مسلسل "الفتوة" الذي نقدمه خال تماما من هذه الفكرة.
وتابع :"المسلسل عبارة عن حدوتة تشبه كان يا مكان، كأنك تشاهد ألف ليلة وليلة، فتجد شخصية الإنسان ابن البلد، في الحارة المصرية ولكن منذ ما يقرب من 150 عاما مثلًا، العلاقات الاجتماعية بين الأم وابنها، بين الجيران، والتركيز على العلاقات المتشابكة بينهم، مع وجود بعض القيود التي تحكم هذا الزمن القديم، مثل وجود المقايضة، والعملات المعدنية دون الورقية، حيث كان القرش مقسماً إلى 40 بارة، وقضيتنا قضية اجتماعية إنسانية ممتعة، بها الرومانسي والأكشن والكوميدي وبها حدوتة وعلاقات إنسانية.