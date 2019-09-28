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ثقافة

الخميس.. مناقشة الإرهاب والحروب الفضائية في مكتبة القاهرة الكبرى

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:02 م
صدى البلد
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جمال الشرقاوي
تنظم مكتبة القاهرة الكبرى، التابعة لقطاع شؤون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ندوة ثقافية بعنوان "الإرهاب والحروب الفضائية" فى السادسة من مساء يوم الخميس، الثالث من شهر أكتوبر المقبل .

يتحدث فى الندوة الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام بجامعة عين شمس، واللواء أركان حرب حمدى لبيب، خبير الأمن القومى ونائب مدير الشئون المعنوية سابقاََ، الدكتور سمير عبدالرازق، أمين عام شعبة المبدعين العرب، ويدير اللقاء ياسر مصطفى عثمان مدير عام المكتبة .

تدور محاور الندوة حول التوعية بحروب الجيل الرابع والخامس وانجازات الدولة المصرية، وتوجه المكتبة دعوة عامة لروادها بالحضور والمشاركة من خلال مداخلاتهم، للمساهمة فى المزيد من الإثراء للندوة، وذلك بمقر المكتبة ١٥ شارع محمد مظهر بالزمالك.
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