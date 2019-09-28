مران قوى لـ المستبعدين فى الأهلي من مواجهة كانو سبورت

أدت مجموعة لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المستبعدين من مواجهة كانو سبورت التي تقام مساء اليوم على استاد الجيش ببرج العرب، مرانا قويا اليوم على ملعب التتش.



واشتمل المران على فقرة للكرات العرضية والتصويب على المرمى، وتقسيمة بمشاركة حارسين.



وشارك في المران علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.



