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رياضة

عمار حمدي يكتفي بتدريبات الجيم في النادي الأهلي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:41 م
صدى البلد
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قسم الرياضة
اكتفى عمار حمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في الجيم، على هامش مران الغائبين عن مواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، والذي أقيم اليوم، السبت، على ملعب التتش.

وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد، تدريبات الغائبين عن مواجهة كانو سبورت، والتي اشتملت على بعض الفقرات التدريبية، لتجهيز اللاعبين للمرحلة المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع كانو سبورت في الثامنة مساء اليوم على استاد برج العرب في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي حسم جولة الذهاب بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بمالابو، عاصمة غينيا الاستوائية.
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