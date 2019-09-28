أخبار التعليم.. تطوير التعليم يوافق على اتفاقيات تعاون بين المجمعات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة .. رئيس جامعة القاهرة: نعمل حاليا على مد كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة

نشر موقع "صدى البلد" اليوم، السبت، العديد من الأخبار والأحداث المهمة التي لفتت انتباه المهتمين بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة.
فتح باب التقديم لدورات وورش عمل بمركز التطوير المهني بجامعة السادات.. تعرف عليها
دورات تدريبية لمعلمي مدارس النيل المصرية على أحدث طرق التدريس والتكنولوجيا
تعليم الوادي الجديد يجرى الامتحانات القبلية لتحديد مهارات طلاب الصف الأول بالمدارس الفنية
رئيس جامعة أسيوط فى جولة مفاجئة داخل عدد من مباني المدينة الجامعية
رئيس جامعة القاهرة: نعمل حاليا على مد كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة..صور
تطوير التعليم يوافق على اتفاقيات تعاون بين المجمعات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة
رئيس مجلس الوزراء يجدد الثقة في الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط
أكاديمية البحث تحتفل بانتهاء تدريب 140 طالبا من علماء الجيل القادم
اختبارات جديدة للطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية.. غدا
التعليم تطالب المدارس بضرورة استيفاء بيانات أبناء العاملين بالوزارة قبل 3 أكتوبر
جامعة الأزهر تثمن جهود القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب
فتح باب التقديم لدورات وورش عمل بمركز التطوير المهني بجامعة السادات.. تعرف عليها
دورات تدريبية لمعلمي مدارس النيل المصرية على أحدث طرق التدريس والتكنولوجيا
تعليم الوادي الجديد يجرى الامتحانات القبلية لتحديد مهارات طلاب الصف الأول بالمدارس الفنية
رئيس جامعة أسيوط فى جولة مفاجئة داخل عدد من مباني المدينة الجامعية
رئيس جامعة القاهرة: نعمل حاليا على مد كابلات الألياف الضوئية فائقة السرعة..صور
تطوير التعليم يوافق على اتفاقيات تعاون بين المجمعات التكنولوجية والمشروعات الصغيرة
رئيس مجلس الوزراء يجدد الثقة في الأمين العام المساعد لفرع جامعة الأزهر بأسيوط
أكاديمية البحث تحتفل بانتهاء تدريب 140 طالبا من علماء الجيل القادم
اختبارات جديدة للطلاب المقبولين بمدرسة الضبعة النووية.. غدا
التعليم تطالب المدارس بضرورة استيفاء بيانات أبناء العاملين بالوزارة قبل 3 أكتوبر
جامعة الأزهر تثمن جهود القوات المسلحة في معركتها ضد الإرهاب