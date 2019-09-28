قمصان يقود مران مستبعدي الأهلي عن مواجهة كانو سبورت

قاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مران مجموعة اللاعبين الغائبين عن مباراة كانو سبورت، والذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش.



وشارك في المران ؛علي معلول وسعد سمير وحسين السيد وجيرالدو ومحمد محمود ومحمد عبدالمنعم ومصطفى شوبير وأحمد طارق.



بدأ المران بجزء بدني خفيف ثم خاض اللاعبون فقرات تدريبية متنوعة بالكرة، اشتملت على التسليم والتسلم وتقسيمة لتجهيز جميع العناصر للمرحلة المقبلة.



ويستضيف الأهلي في الثامنة مساء اليوم فريق كانو سبورت على استاد برج العرب، وذلك في إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.



