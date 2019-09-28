بعد الفوز على شيفيلد.. ليفربول يقترب من رقم قياسي جديد

حقق فريق ليفربول والمحترف ضمن صفوف المصري محمد صلاح فوزا مثيرا على مضيفه شيفيلد يونايتد في المباراة التي أقيمت على ملعب برامال لين ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الانجليزي "بريميرليج".



يقترب فريق ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح من معادلة رقم قياسي مسجل باسم مانشستر سيتي في تاريخ الدوري الإنجليزي وهو 18 فوزا متتاليا عام 2017.



وسيخوض فريق ليفربول 3 مواجهات قوية ليحقق رقما قياسيا جديدا أمام فريق ليستر سيتي وبعدها أمام مانشستر يونايتد وتوتنهام ، وإذا حقق الريدز الفوز من مباراتين فقط سيحقق الرقم القياسي ويجتازه بالفوز على توتنهام.



جدير بالذكر أن فريق ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 21 نقطة بينما جاء فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.