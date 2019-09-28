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مرأة

لو بتنسى.. نصائح فعالة للحد من الإصابة بالزهايمر مع التقدم في العمر

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:56 م
النسيان في سن مبكر
النسيان في سن مبكر
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آية التيجي
أشارت دراسة أجريت مؤخرا في المركز الطبي بجامعة ديوك في الولايات المتحدة، إلى أن القيام مستويات معتدلة من التمارين الرياضية، ثلاث مرات في الأسبوع، وتناول الأكل الصحي يمكن أن يمنع التدهور العقلي الذي يصيبنا مع التقدم بالعمر.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أنهم وجدوا مجموعة من الأدلة إلى ان ممارسة التمارين الرياضية بشكل معتدلة، مع اتباع نظام غذائي صحي، يمكن ان يمنع من الإصابة بالزهايمر، والذي يصيب أغلب الأشخاص مع التقدم في العمر.

وجد الفريق أن الأشخاص الأكبر سنًا، الذين مارسوا التمارين الرياضية لمدة 100 دقيقة تقريبًا أسبوعيًا، بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي غني بالدهون الكاملة والفواكه والخضروات، حققوا نتائج أفضل في اختبارات قياس مهارات التخطيط والتنظيم، والتي يمكن ان تحارب الإصابة بمرض الخرف.

واجريت الدراسة على حوالي 160 شخصًا في ​عمر 65 عامًا، ولكنهم يعانون من مشاكل فقدان الذاكرة، ونسيان اسماء من حولهم، حيث خضعوا لـ 35 دقيقة من المشي أو ركوب الدراجات أو الركض ثلاث مرات في الأسبوع لمدة ستة أشهر، وذلك مع تناول نظام غذائي صحي. 

ووجدت نتائج الدراسة إلى ان هؤلاء الأشخاص ، قد تحسنت بشكل كبير ذاكرتهم، وذلك بعد ان خضعوا لسلسلة من اختبارات مهارات التفكير، ولكن بعد ستة أشهر.

ويُعتقد الباحثون أن ممارسة التمارين الرياضية، وتناول الغذاء الصحي يمكن ان يعملا على تحسين مهارات التفكير، بالإضافة إلى أنه يساهم في عمل القلب بشكل أفضل ، وبالتالي زيادة تدفق الدم إلى المخ، لذا فإنه يحمي إصابة الشباب من الإصابة بالتدهور العقلي من أمراض الشيخوخة فيما بعد.
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