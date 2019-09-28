التعليم العالي تشدد على تحقيق الانضباط في العملية التعليمية

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم "السبت" مجلس جامعة المنصورة، بحضور د. كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، ود. أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وذلك بمقر الجامعة.





وأكد أن جامعة المنصورة تعد واحدة من أعرق الجامعات المصرية، مشيرًا إلى مكانتها المتميزة في التصنيفات العالمية للجامعات، ودورها الخدمي والتعليمي الكبير في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا بشكل عام.





وأشار الوزير إلى الجلسة الأخيرة للمجلس الأعلى للجامعات ببورسعيد، وما تم اتخاذه من قرارات وتوصيات هامة، مشيرًا إلى تأكيد المجلس على أهمية انتهاء كافة الجامعات من استكمال تجهيز المعامل والورش وقاعات التدريس، والإعلان عن الجداول الدراسية، والانتهاء من سرعة تسكين الطلاب بالمدن الجامعية، فضلا عن ضرورة اهتمام الجامعات بالمتابعة المستمرة والصيانة الدورية لكافة مرافقها.





كما أكد ضرورة تحقيق الانضباط في العملية التعليمية، وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة خلال أيام الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير العملية التعليمية، معربًا عن تطلعه إلى عام جديد تتحقق فيه كافة أهداف العملية التعليمية من خلال الالتزام بالضوابط واللوائح والأعراف والتقاليد الجامعية.





كما لفت إلى أهمية مراعاة كافة منسوبي الجامعات الالتزام بالمسؤولية المهنية والأخلاقية في التعبير عن الرأي على وسائل التواصل الحديثة، مشددا على توعية الشباب الجامعي بخطورة الشائعات والأخبار الكاذبة، من خلال استضافة الرموز الثقافية والوطنية في الندوات والفعاليات العلمية المختلفة.





كما أشار إلى أهمية تشجيع الأنشطة الطلابية في كافة المجالات من أجل تكوين الشخصية المتكاملة للطالب الجامعي، والتواصل والحوار بين الأساتذة والطلاب في إطار دعم القيم والتقاليد الجامعية.





كما طالب بمواصلة الجهود وتحقيق مزيد من التواصل مع أحدث المستجدات النظرية والتطبيقية حول العالم، سواء في المحتوى العلمي الذي نقدمه لطلابنا، أو في آليات وطرق التدريس؛ للوصول إلى مؤسسة تعليمية عصرية تفرز في النهاية خريجا عصريا، يملك أدوات المنافسة إقليميا ودوليا.



