صرح طبي متميز فى مصر.. مستشفى النجيلة بمطروح تخدم دول المغرب العربي.. تضم 42 سريرا وقسم طوارئ.. التوسع في التخصصات وجراحات طبية نادرة.. وقريبا افتتاح مستشفى السلوم وبراني

وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات و٤٢ سريرا فى مستشفى النجيلة

إجراء عملية جراحية نادرة لأول مرة لطفلة عمرها 15 يوما

استقبال حالات التأمين الصحى والعلاج على نفقة الدولة بالمجان

مستشفى النجيلة صرحا طبيا كبيرا بقطاع الصحة في محافظة مطروح، والتي لم يتجاوز افتتاحها العامين وأصبحت جاذبة للمرضى من أبناء مطروح والمحافظات الأخرى وامتدت لخارج حدود مصر لمواطني ليبيا الشقيقة.ومستشفى النجيلة افتتاحها الرئيس السيسى في 15 يناير الماضي، وتضم العديد من الإمكانيات التي أهلتها أن يتم إدراجها كأول مستشفى للإحالة غرب مصر.وبلغت تكلفة تطوير مستشفى النجيلة المركزى، 200 مليون جنيه، وتعمل على تقديم خدمات صحية لقطاع الغربي بالكامل لمدن براني والسلوم والقادمين من دول المغرب العربي.وأكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح ان مستشفى النجيلة المركزي مقامة على مساحة 8 آلاف متر مربع، وتضم ٤٢ سريرا، منها ٨ أسرة رعاية مركزة، وقسم أشعة عادية وأخرى مقطعية وثالثة أيكو، فضلا عن ٣ معامل، و٤ غرف عمليات منها اثنان للولادة، ووحدة أطفال حديثي الولادة مزودة بـ10 حضانات، ووحدة غسيل كلوي بها 6 ماكينات للغسيل، بالإضافة إلى قسم الاستقبال والطوارئ وعيادات خارجية لجميع التخصصات الطبية،.وأضاف انه تم تزويد المستشفى بأحدث الأجهزة الطبية والمعملية، فضلًا عن ضمها لـ8 عيادات خارجية و68 سرير إقامة للعاملين بالمستشفى.وأشار طه أن مستشفى النجيلة تستقبل الحالات التأمين الصحي ونفقة الدولة ونفقة المحافظة وتستقبل حالات الطوارئ بالمجان، مؤكدا على دور أهالي النجيلة الذين يدعمون دائما القطاع الصحي بالمحافظة وخاصة مستشفى النجيلة المركزي.وأوضح أنه يتم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح العمل على إدخال تخصصات طبية جديدة بجميع مستشفيات المحافظة لتقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.وأكد الدكتور أحمد على مدير مستشفى النجيلة أن مديرية الصحة تعمل على توفير متطلبات المستشفى والتعاقد مع العديد من الأطباء المتميزين طبقا للتخصصات التي تحتاجها المستشفى.وأضاف أن أطباء مستشفى النجيلة المركزى نجحوا في إجراء عملية جراحية نادرة لأول مرة لطفلة عمرها 15 يوما باستئصال ورم في رقبتها بعد إجراء الفحوصات الطبية التى أوضحت ضغط الورم على القصبة الهوائية وممتد الى الصدر.واضاف ان العملية اجراها الدكتور احمد أيهاب أخصائي الأورام والتي استمرت لمدة ثلاث ساعات وتم استئصال الورم المتكيس من الأوردة و الشرايين والأعصاب الرئيسية بالرقبة واستقرار حالة الطفلة في الحضانة، مضيفا أنه تم إجراء العملية للطفلة دون مصروفات بنظام التأمين الصحى.وأضاف احمد علي أنه تم كذلك أمس إجراء 6 عمليات استئصال زائدة ومرارة بمستشفى النجيلة المركزى أجراها الدكتور حاتم السيد أخصائي جراحة الجهاز الهضمي والمناظير وأخصائي عمليات السمنة بمستشفى النجيلة المركزي، بالإصافة الي 5 عمليات جراحية أخرى دعامة بالحالب وخصية معلقة وفتق اربي"، أجراها الدكتور محمد سليمان استشاري جراحة المسالك البولية والذكورة والعقم ومناظير المسالك البولية والأورام.وتوجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بالشكر لأطباء مستشفى النجيلة المركزى على تميزهم والخدمات الطبية المقدمة بالمستشفى مع تمنياته بتقديم المزيد من الخدمات الطبية المتميزة لأهالى مطروح.