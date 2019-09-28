رجال السلة بالأهلي يواجه طلائع الجيش وديًا

يخوض الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي مباراة ودية مهمة اليوم السبت أمام فريق طلائع الجيش.



ومن المقرر أن تقام المباراة في الثامنة مساء على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في إطار سعي الجهاز الفني لإعداد اللاعبين والوصول بهم لأفضل مراحل الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق مباريات الدوري.



وكان أشرف توفيق المدير الفني للفريق، قد أكد أن بطولة منطقة القاهرة التي خاضها الفريق خلال الأيام الماضية، أفادت اللاعبين وزادت من مساحة الانسجام بينهم، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على علاج بعض الجوانب الدفاعية من أجل تجهيز الجميع بأفضل صورة قبل انطلاق بطولة الدوري.

