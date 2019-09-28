نجم الأهلي: مشوار الدوري طويل.. وقادرون على حصد البطولات

أكد التونسي يوسف معرف، لاعب الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي، أن الفريق يسير بشكل جيد في بطولة الدوري، ويملك حظوظا كبيرة في التتويج بالبطولة.



وأشار إلى أن مشوار البطولة ما زال طويلا، وخسارة مباراة واحدة لا يمكن أن تؤثر على طموح اللاعبين في الفوز، لافتا إلى أن الدوري قوي للغاية، وهناك منافسة شديدة بين الجميع على تحقيق الفوز.



وأضاف معرف أنه يثق بشدة في قدرة الأهلي على حصد البطولات، خاصة بعد التدعيمات التي تمت قبل بداية الموسم، إلى جانب تألق العناصر الشابة في بطولات العالم الأخيرة، مؤكدا أنه سعيد بالتواجد في الفريق والنادي بشكل عام في ظل الأجواء العائلية التي تربط الجميع.



وأكد المحترف التونسي أنه على قناعة بأن الروح القتالية التي يؤدي بها اللاعبون ستكون سلاحا مهما في الفوز بالألقاب، كما أن دعم جماهير الأهلي للفريق لا غنى عنه؛ من أجل تحفيز اللاعبين لتقديم موسم مميز يليق بمكانة النادي.



