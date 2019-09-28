Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رئيس ناد تونسي يعترف بتدبير مؤامرة لإسقاط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال

السبت 28/سبتمبر/2019 - 03:58 م
الأهلي والترجي
الأهلي والترجي
Advertisements
محمد السعيد
فجر العربي سناقرية، رئيس نادي سكرة التونسي، مفاجأة مدوية، بشأن مباراة الأهلي والترجي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2018.

وقال رئيس نادي سكرة التونسي، في تصريحات إذاعية، "تعمتدت منع الأهلي من خوض مرانه الأخير، قبل خوض إياب نهائي دوري الأبطال، في محاولة لدعم الترجي".

وأضاف رئيس نادي سكرة التونسي، "رفضت خروج فريقي من الملعب، لكي لا يخوض الأهلي أي تدريبات قبل مواجهة الترجي، ولولا هذه الطريقة لفاز الأهلي باللقب، فهو كان دائم التفوق على الأندية التونسية في البطولات الأفريقية".

وكان الأهلي تفوق على الترجي بنتيجة 3 - 1 في ذهاب نهائي دروي الأبطال، بالقاهرة، لكن الترجي استطاع أن يحقق ريمونتادا في تونس بتحقيق الفوز 3-0، ليتوج باللقب الأفريقي على حساب الأحمر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الترجي يواجه الزمالك.. تقارير تونسية ترجح رفض المحكمة استئناف الوداد

ترشيحاتنا

بث مباشر.. مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد 28-9-2019 بالدوري الإنجليزي

بمجوهرات وفستان بسيط.. زوجة أحمد السقا تتألق فى حفل ختام مهرجان الجونة

بفستان منقط.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

حسام البدرى يصدم تركى آل الشيخ بهذا القرار.. تفاصيل

خبر صادم .. واتساب يختفي نهائيًا من هواتف أندرويد وآيفون القديمة في 2020

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خلعها النقاب.. إطلالات لـ حلا شيحة عرضتها للانتقادات فى مهرجان الجونة

بفستان منقط.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

البكرية.. شقيقة حلا وهنا شيحة تخطف الأنظار فى الجونة.. والجمهور: أحلى واحدة