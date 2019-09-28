رئيس ناد تونسي يعترف بتدبير مؤامرة لإسقاط الأهلي أمام الترجي في نهائي دوري الأبطال

فجر العربي سناقرية، رئيس نادي سكرة التونسي، مفاجأة مدوية، بشأن مباراة الأهلي والترجي، في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2018.





وقال رئيس نادي سكرة التونسي ، في تصريحات إذاعية، "تعمتدت منع الأهلي من خوض مرانه الأخير، قبل خوض إياب نهائي دوري الأبطال، في محاولة لدعم الترجي".





وأضاف رئيس نادي سكرة التونسي، "رفضت خروج فريقي من الملعب، لكي لا يخوض الأهلي أي تدريبات قبل مواجهة الترجي، ولولا هذه الطريقة لفاز الأهلي باللقب، فهو كان دائم التفوق على الأندية التونسية في البطولات الأفريقية".





وكان الأهلي تفوق على الترجي بنتيجة 3 - 1 في ذهاب نهائي دروي الأبطال، بالقاهرة، لكن الترجي استطاع أن يحقق ريمونتادا في تونس بتحقيق الفوز 3-0، ليتوج باللقب الأفريقي على حساب الأحمر.