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منوعات

قبل طرحه بـ مصر خلال أيام.. التسريبات الأولى لـ الهاتف الجديد INFINIX HOT 8 PRO

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:55 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى

تستعد شركة Infinix العلامة التجارية الرائدة للهواتف الذكية عبر الإنترنت، والمتواجدة في أكثر من 30 سوق ناشئ حول العالم، لطرح هاتفها الجديد INFINIX HOT 8 PRO مطلع شهر أكتوبر المقبل في السوق المصري.



وكشف مصدر بالشركة رفض ذكر أسمه، أن الجهاز سيأتي بمواصفات مذهلة وسعر تنافسي في متناول يد شريحة كبيرة من المستخدمين في مصر.



ويعتبر HOT 8 الجيل القادم من هواتف INFINIX HOT 7 PRO الذي تم إطلاقة بداية العام الجاري وحقق طفرة كبيرة في فئته مجتاحًا السوق المصري حيث أنه الهاتف الأول بالسوق في فئة الـ 2000 جنيه المزود بكاميرات أمامية وخلفية مزدوجة، وسعة تخزين 64 جيجابت مع ذاكرة عشوائية 4 جيجارام وهو ما جعل الهاتف يشهد طلبًا قويًا على الشراء ، خاصة من الشباب وأولئك المتحمسين للتكنولوجيا.



وقدم هاتف INFINIX HOT 7 PRO تجربة فريدة من التصوير الفوتوغرافي مع كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل و 2 ميجابكسل مزودة بفتحة كبيرة تبلغ f / 1.8 وشاشة عالية الدقة مقاس 6.2 بوصة وبطارية 4000 مللي أمبير في الساعة وسماعات DIRAC Mode.



وبالنسبة للامان فالهاتف يدعم مستشعر بصمة سريع خلف الجهاز كما يمكنه التعرف علي الوجه لفتح قفل الشاشة.



وفقًا لمصدرنا ، سيتفوق HOT 8 على الجيل السابق، وسيقوم الجهاز الجديد بدمج العديد من أحدث التقنيات لغرض الترفيه، وسيتم تحسين مكبرات الصوت في وضع DIRAC مع تزامن وضع الصوت والحفلات DIRAC معًا كإخراج صوت واحد.



ويقال أيضًا أن HOT 8 سيحتوي على بطارية 5000 مللي أمبير وشاشة أكبر للترفيه الذي لا ينتهي.



وسيصبح HOT 8 لاعبًا قويًا في فئة 3000 جنيه مصري مع العديد من الميزات المذهلة المتواجدة في جهاز واحد.

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