«ما تصدقش».. أغنية جديدة لوزارة الداخلية لطمأنة المصريين ومواجهة الشائعات

نشرت وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أغنية جديدة بعنوان «ما تصدقش».





وأغنية «ما تصدقش» من كلمات وليد دسوقي، وألحان وتوزيع ياسر ماجد، وغناء أحمد عفت وإيمان عبد الغني ومي حسن، جيتار: مصطفى نصر، قانون: شادى الجندى، إيقاعات: ماجد الصواف، مزمار: سيد الحسينى، تنفيذ وتريات: مايسترو هشام نبوى، ستوديو الرسالة:ياسر حسين.



