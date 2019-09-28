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توك شو

«ما تصدقش».. أغنية جديدة لوزارة الداخلية لطمأنة المصريين ومواجهة الشائعات

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:01 م
«ما تصدقش».. أغنية
«ما تصدقش».. أغنية جديدة
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كـريـم الـخـطـيـب
نشرت وزارة الداخلية عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أغنية جديدة بعنوان «ما تصدقش».

وأغنية «ما تصدقش» من كلمات وليد دسوقي، وألحان وتوزيع ياسر ماجد، وغناء أحمد عفت وإيمان عبد الغني ومي حسن، جيتار: مصطفى نصر، قانون: شادى الجندى، إيقاعات: ماجد الصواف، مزمار: سيد الحسينى، تنفيذ وتريات: مايسترو هشام نبوى، ستوديو الرسالة:ياسر حسين.

وجاءت أغنية «ما تصدقش» لطمأنة الشعب المصري في ظل انتشار الشائعات التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والأكاذيب التي تروجها القنوات الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية في وسائل الإعلام للتشكيك في المشاريع القومية لنشر الفوضى في المجتمع.
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