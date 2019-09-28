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محافظات

تظلمات المستبعدين من التموين في سيناء.. اعرف المطلوب

السبت 28/سبتمبر/2019 - 08:21 م
بطاقة تموين
بطاقة تموين
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احمد صالح
أكد فتحي راشد ابو حمده، وكيل وزارة التموين بشمال سيناء أن مكاتب التموين، استعدت لاستقبال التظلمات الخاصة بالمستبعدين من بطاقات التموين، مشيرا إلى أن 21 مكتبًا على مستوى المحافظة، بواقع 3 مكاتب في مدينة العريش، و9 مكاتب في مدينة بئر العبد، و3 مكاتب بالشيخ زويد، و3 مكاتب برفح، ومكتب بنخل وآخر بالحسنة ومكتب بـ الجفجافة ، جاهزة لقبول التظلمات.. وللتيسير علي ابناء الشيخ زويد ورفح يتم قبول التظلمات بمبني المديرية بسبب الظروف التي تمر بها المنطقة، وبعد قبولها وفحصها سيتم إرسالها إلى مديرية التموين والتي بدورها سوف تتولى إرسالها إلى ديوان عام الوزارة . 

وأشار إلى أنه يتم التيسير على المواطنين أصحاب البطاقات التموينية الموقوفة بقرار لجنة العدالة الاجتماعية ، وذلك بمراجعة التظلمات المقدمة من المواطنين وتسجيلها على نظام موقع تموين دعم مصر.

وأوضح وكيل الوزارة، بأن المستبعدين بسبب جمارك عالية إحضار شهادة من الجمارك تفيد بقيمة ما يدفعه من جمارك، بالإضافة إلي بطاقة إلى البطاقة التموينية المراد تفعيلها.

أما المستبعدون بسبب ارتفاع قيمة الضرائب ، عليهم إحضار شهادة معتمدة من مصلحة الضرائب تفيد بقيمة الضرائب المدفوعة سنويا.

وقال إن المستبعدين بسبب ارتفاع شريحة استهلاك الكهرباء يتم تقديم بيان معتمد من شركة الكهرباء يفيد بمتوسط الاستهلاك الشهري وإحضار إيصالات الكهرباء لأصحاب البطاقة تفيد بمتوسط استهلاكه الشهري.

أما المستبعدون بسبب ارتفاع استهلاك فاتورة المحمول، يتم إحضار فواتير معتمدة من شركة المحمول التابع لها موبايل صاحب البطاقة أو بيان معتمد من شركة المحمول يفيد بمعدل استهلاكه الشهري.

والمستبعدون بسبب ارتفاع المرتب الحكومي أو المعاشات، يتم تقديم بيان بإجمالي مفردات المرتب من جهة العمل، برنت من التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات العالية يوضح قيمة معاشه الشهري، بالإضافة إلى أي صورة للبطاقة التموينية المراد تفعيلها".

أما المستبعدون بسبب ارتفاع المصاريف الدراسية، يتم تقديم شهادة معتمدة من التعليم توضح قيمة المصاريف السنوية المدفوعة لكل ابن.والمستبعدين بسبب امتلاك سيارة أو أكثر يتم تقديم شهادة معتمدة من المرور تفيد بأن الفرد المدون أمامه امتلاك سيارة لا يملك سيارة من عدمه وتحديد نوع وموديل السيارة.
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