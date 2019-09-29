لغات حية.. عروض خاصة وعربية في الصوت والضوء بالأقصر خلال الموسم الجديد

صرحت مدير عام منطقة الكرنك للصوت والضوء بمحافظة الأقصر هدى الجوهري بأنه أضيفت عروض خاصة يوميا بالحجز طوال فترة الموسم السياحي الشتوي، وأيضا عرض باللغة العربية طوال أيام الأسبوع بجانب عروض اللغات الأساسية ليصبح العدد 4 عروض يوميا بعد إضافة العرضين (الخاص والعربي) ابتداءً من الأول من أكتوبر لعام 2019 وحتى 30 أبريل 2020.



جاء ذلك في إطار استعدادات شركة مصر للصوت والضوء، للموسم السياحي الجديد، حيث أوضحت الجوهري، اليوم السبت، أن عروض الصوت والضوء بمنطقة الكرنك بالأقصر، يتم عرضها بـ 9 لغات حية، إضافة إلى وجود ترجمة أثناء تلك العروض.



وأضافت الجوهري أن العروض باللغة الإيطالية أعيدت يوم الأحد من كل أسبوع في العرض الثاني، بعدما استبدلته المنطقة بعرض اللغة اليابانية خلال الفترة الماضية بسبب زيادة أعداد السياحة اليابانية، كما أوضحت أن العروض الخاصة يتم الاتفاق عليها مسبقا قبل 24 ساعة، قبل موعد العرض.

