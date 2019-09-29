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محافظات

لجنة عاجلة للتنفيذ .. حياة كريمة تطرق أبواب القرى الفقيرة بالقليوبية

الأحد 29/سبتمبر/2019 - 04:01 ص
قرية مطورة- ارشفية
قرية مطورة- ارشفية
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إبراهيم الهوارى
تسعى محافظة القليوبية لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، حيث أكد الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية على دعمه الشديد للمبادرة .

وأشار إلى أن المبادرة تستهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعي والبيئى للأسر في القرى الفقيرة والأكثر احتياجا وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية وتعظيم قدراتها المادية والمعيشية لتسهم في تحقيق حياة كريمة لهم وذلك من خلال إشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ومؤسسات الدولة والتركيز على بناء الإنسان المصري في كافة المجالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع عدد من الجمعيات الاهلية بحضور الدكتور عواد أحمد السكرتير العام ومجدي حسن مدير مديرية التضامن الإجتماعي، لمناقشة الآليات التي سيتم تنفيذ المبادرة من خلالها.

وقال المحافظ إنه تقرر تشكيل لجنة من المختصين وستكون في إنعقاد دائم ومستمر لمتابعة المستجدات الخاصة بآليات التنفيذ مطالبا بإشراك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية ونواب البرلمان والصندوق الإجتماعي للتنمية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في المبادرة.

كما طالب المحافظ مدير مديرية التضامن خلال الاجتماع البدء في تحديد القرى الفقيرة التي سيتم التعامل معها مع إعطاء الأولوية للقرى الأكثر احتياجا والأسر البسيطة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وعدم الازدواجية في الخدمات والدعم مؤكدا أن مبادرة الرئيس تعني توفير حياة كريمة للأسر المستحقة بالفعل.
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