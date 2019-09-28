فرج عامر: دور الأئمة والدعاة مساندة جهود صقور الجيش والشرطة فى مواجهة الإرهابيين

أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بتصدى 120 ألف إمام تابعين لوزارة الأوقاف، عن معركة تزييف الوعي وحتمية الحفاظ على الأوطان وكشفهم لأكاذيب وسموم جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات والتيارات الارهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة وتأكيدهم بأن هذه الجماعات الإرهابية تقود حرب تزييف الوعي ضد المصريين مطالبتهم من الشعب المصرى العظيم الحفاظ على الوطن وعدم الانصياع وراء دعواتهم المشبوهة.





وقال "عامر" فى بيان له أصدره اليوم إن الخطبة الموحدة في أكثر 120 ألف مسجد بالجمهورية وجهت صفعة قوية ضد جماعات التطرف والإرهاب والإفساد والتخريب وان هذه الجماعات لا تأتي بخير وأنها عبء على الدين والوطن وأن أتباع هذه الجماعات الضالة المنحرفة يخونون الدين والوطن وان هذه الجماعات الضالة وقعت في براثن الخيانة والعمالة من جهة، واحترفت الكذب والافتراء والعمل على بث الشائعات وترويجها ظلما وزورا من جهة أخرى.





ووجه المهندس محمد فرج عامر تحية قلبية لجميع الأئمة المصريين لحرصهم على توعية المصريين ومطالبتهم بالوقوف صفا واحدا في وجه هذه الجماعات المارقة وتعريته وكشف هذه الجماعات ى أمام العالم أجمع وتأكيدهم أن التستر على أي شخص مجرم من دعاة التخريب مشاركة في التخريب والإفساد من جهة وخيانة للدين والوطن من جهة أخرى مؤكدا ان دور الأئمة والدعاة لايقل أهمية عن جهود صقور وبواسل القوات المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية فى مواجهة ظاهرة الارهاب الاسود بجميع صوره وأشكاله.



