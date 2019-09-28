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أخبار البلد

افتتاح القصر الرئاسي الأول في بوروندي بمشاركة مصرية ..صور

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:38 م
افتتاح القصر الرئاسي
افتتاح القصر الرئاسي الاول لبوروندي بمشاركة مصرية
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محمود نوفل
شاركت السفيرة المصرية في بورندي الدكتورة عبير بسيوني رضوان في إفتتاح القصر الرئاسي الأول في بروندي بحضور عدد كبير من الدبلوماسيين وقيادات الدولة البروندية.

كانت السفيرة عبير بسيوني رضوان سفيرة مصر لدى بوروندي هنأت الشركة المصرية اوراسكوم والشعب والحكومة البورندية على تدشين والبدء في أول مشروعات للشركة المصرية في بوروندي وكل افريقيا في مجال الطاقة.

وتشيد الشركة اكبر محطة طاقة كهرومائية في بوروندي على نهري jiji و Mulembwe بتمويل من البنك الدولي والتى افتتحها الدكتور Joseph Butore النائب الثاني لرئيس الجمهورية البوروندي والمهندس Come Manirakiza وزير الهيدروليكا والطاقة والتعدين البوروندي.

كما أعربت السفيرة المصرية عن تمنياتها لشركة اوراسكوم وممثليها في بوروندي بمزيد من التوفيق والنجاح ، مؤكدة حرص مصر بشعبها وحكومتها وشركاتها العامة والخاصة على المشاركة بكثافة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة في بوروندي وفقا لخطة التنمية الوطنية لبوروندي ٢٠١٨- ٢٠٢٧
افتتاح القصر الرئاسي الأول في بوروندي بمشاركة مصرية ..صور
افتتاح القصر الرئاسي الأول في بوروندي بمشاركة مصرية ..صور
افتتاح القصر الرئاسي الأول في بوروندي بمشاركة مصرية ..صور
افتتاح القصر الرئاسي الأول في بوروندي بمشاركة مصرية ..صور
افتتاح القصر الرئاسي الأول في بوروندي بمشاركة مصرية ..صور
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