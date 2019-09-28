دعاء على تكتب .. الاعلام وتنمية المجتمع





وكذلك سمات شخصية مثل ان يكون موهوبا ويثقل موهبته بالاطلاع والدراسة وان يكون لديه القدرة على التفاعل مع الجمهور والاحساس بمشاكل وهموم الناس وهذا الامر يرجع الى تكوين صداقات مع مصادر الاخبار لجمع المعلومات وسمات علمية وهى تحديد الهدف مما يقدمه للجمهور المستهدف ومعرفة كل ما يتصل بالموضوع او الشخصية التى سيقيم معها الحوار وان يكون واثقا من نفسه وملما باصول الحديث وقادرا على ادارة الحوار او الندوة المقامة واختيار التوقيت المناسب لعرض الموضوع واختيار العناوين الجاذبة للانتباه دون المبالغة فى تقديمها او الخداع.



اما عن الاعلام البديل وتاثيره على المجتمع بصفة عامة



اقصد بالاعلام البديل مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر وواتساب وانستجرام، ومحرك البحث الشهير جوجل وتعتبر سلاحا ذا حدين وعملة ذات وجهين لما لها من اضرار ومنافع لانها بعدت القريب وقربت البعيد فهى افادت البشرية بوجه عام فى مجالات شتى نذكر على وجه المثال لا الحصر التعليم والبحث العلمى لانها وفرت الوقت والجهد فبدلا من ان تسافر الى دولة اخرى لتلقى دورات تدريبية او تعلم مهارة جديدة فى مجال عملك يمكنك ان تاخذها عبر شبكات التواصل الاجتماعى وشبكة الانترنت فضلا عن انها قربت وجهات النظر بين الناس وعرفتهم بثقافات جديدة واناس جدد دون ان ينتقلوا اليهم ويمكننا ان نسمع ونشاهد من نتواصل معه عبر شاشة الهاتف او الحاسوب ناهيك عن انها اصبحت مصدرا ومرجعا لتقصى الحقائق وذلك لانشاء المؤسسات مواقع لها على الانترنت بدلا من نشر الشائعات والاكاذيب والافتراءات وانشاء قنوات ومواقع الكترونية عبرها باقل تكلفة مادية اما عن اضرارها فهى اصبحت مصدر ازعاج لما لها من مخاطر على الانسان بصفة عامة وعلى الشباب والاطفال بصفة خاصة مثل المواقع انتشار المواقع الاباحية ونشر السلوكيات الخاطئة وبثها للشباب والالعاب التى تجذب نظر الطفل ليتعلم منها ما يضره ولا ينفعه مثل لعبة (بابجى والحوت الازرق وفيرفاير وكاندى كراش) واضاعة الوقت فيها بالنسبة للشباب والجلوس امام الهواتف لوقت طويل مما يتسبب فى ضعف واضاعة النظر وساهمت ايضا هذه المواقع فى نشر الشائعات والاكاذيب مما احدث بلبلة وخلل فى المجتمع وساعدت ايضا على انتحال الشخصيات والتزوير فيمكنك ان تنشئ صفحة باسم بنت وانت رجل او العكس.



وهنا يأتى دورنا فى الحفاظ على ابنائنا وعلى المجتمع بصفة عامة توعيتهم؛وذلك بتحرى الحقائق والمعلومات الصحيحة وعدم الانسياق وراء كل ما ينشر او يقال عبر الشبكة العنكبوتية.





اصبح للاعلام دور هام وحيوى فى جميع مجالات الحياة؛ فمن الناس من اخذ معلوماته عن بعض الشخصيات والاحداث والتاريخ؛ من وسائل الاعلام وخاصة الاعلام المرئى ووسائل التواصل الاجتماعى؛ واصبح للشباب دور كبير فى انتقاء المعلومات وكيفية بثها عبر الفيسبوك والواتساب وغيرها من المواقع فهى تعتبر اسلحة ذات حدين اما ان تاخذ منها ما يفيد او تنقل شائعة كاذبه من خلالهاالاعلام وسيلة هامة وهو معبر عن ثقافات الامم وخصائصها وشكلها من ضعف او قوة او تقدم او تأخر حيث انه يهتم بنشر ونقل القيم والأخلاق والسلوكيات من مجتمع لآخر والتى تؤثر فى المجتمعات لتؤدى بهم الى التقدم والرقى فى جميع المجالات ويهتم بطرح مشكلات المجتمع وهمومه وقضاياه ومحاولة إيجاد الحلول لها وأيضا يهتم بطرح الافكار الايجابية وكيفية العمل بها وإظهار الطاقات الكامنة والمواهب المدفونة وإعطائها الفرصة للظهورفى جميع المجالات الحياتيةولابد ان يتصف الاعلام بالمصداقية بمعنى تحرى الصدق فى نقل الخبر او الاحداث للجمهور المستهدف؛ والواقعية بمعنى انه ينقل الحدث كما حدث فى الواقع لا بالزيادة ولا بالنقصان؛ والمرونة ان يخاطب فئات المجتمع كل فئة بلغتها وفكرها وثقافتها فالاعلام يخاطب الغنى والفقير والمتعلم والمثقف والجاهل والاطفال والكبار؛ سواء كانت الوسيلة المستخدمة مقروئة او مرئية او مسموعة او مواقع التواصل الاجتماعى وتحرى الدقة للحد من الشائعات.والشباب هم قوة الوطن وأمله فى بناء غد افضل حيث تبنى الدول مستقبلها بقدراتهم وطاقاتهم وبمهاراتهم وسواعدهم تنجز الامم التقدم نحو غد افضل للأجيال الحالية والقادمة؛فالشباب والإعلام من اهم واكثر الاسلحة تأثيرا على الجمهور فى الحاضر والمستقبل وكذلك كان فى الماضى فوسائل الاعلام بشتى صورها سواء كانت مقروءة مثل الصحف او مسموعة ومرئية مثل الاذاعة والتلفزيون او الدراما بشتى صورها لها تأثير كبير على الجمهور المستهدف فلابد ان يكون للشباب دوره فى كل هذا بأفكار جديدة او بتحديث الافكار القديمة وأيضا وسائل التواصل الاجتماعى فهى تعتمد اعتمادا كليا على الشباب لان معظم مستخدميها من فئة الشباب لأنها من وجهة نظرى تعتبر من وسائل الاعلام ولكنها اتاحت لجميع الناس ابداء ارائهم فيما يحدث على الساحة وهنا ياتى دور الشباب فى تنقية الافكار التى ترتقى بالعقل البشرى واكتشاف المواهب الشابة فى جميع المجالات وخاصة فى المجال الاعلامى ودائما الشباب هم اصحاب الافكار المبتكرة وإلابداعية وقادر على المساهمة الايجابية فى تحقيق خطط التنمية المستدامة ونهضة البلاد وهذا ماقامت عليه الدول المتقدمة فى بداياتها ونشأتها .اما دور المؤسسات الاعلامية فيكمن فى تمكين المواهب الاعلاميه الشابة والمؤثرين منهم فى المجتمع لبناء منظومة اعلامية متكاملة تضمن استمرارية هذا المجال ولكن بشكل متطور وهادف يرتقى بعقل متابعيه ويواكب كل ماهو جديد فى الاعلام عامة سواء مقروء او مسموع او مرئى ويؤدى رسالات هادفة وأساسية فى تنمية قدرات الشباب العلمية والثقافية والاجتماعية وتعميق فكرة انتمائهم للوطن واعتزازهم به وأيضا ترسيخ فكرة الاحتفاظ بالقيم الدينية وهى اساس القيم الاخلاقية والبعد عن الافكار المتطرفة التى انتشرت مؤخرا بالإضافة الى ان الشباب هو الاداه الرئيسية لتنفيذ خطط الدولة ونجاح ماتقوم به من مبادرات وإشراكهم فى وضع الخطط الاعلاميه وكان من ضمن توصيات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى هو تشكيل مجموعات شبابية لتتعاون مع الاجهزه الحكومية تحت اشراف رئاسة الوزراء وتشكيل لجان عمل للشباب فى العمل السياسي وشباب الجامعات والأحزاب لتكون على اتصال بأجهزة الدولة لنقاش كل ماهو مطروح .الاعلامى هو منفذ العملية الاعلامية وهو حلقة الوصل بين الجمهور والاحداث سواء كان صحفى او مذيع فى التلفزيون او الاذاعة ولابد ان تتوافر فية صفات مثلما ان يكون مثقفا وعلى دراية بكل ما يحدث حوله من احداث وان يكون لديه معلومات عامة فى كل المجالات وان يكون مطلعا وقارئا وان يكون لبقا حتى تكون لديه القدرة على نفل الافكار للاخرين وان يكون متسع الافق والمدارك وذهنه حاضر ويجب ان يكون لدى الاعلامى المتميز سمات خلقيه كان يكون متواضعا لا يغريه منصبه او لقاؤه مع شخصية عامة لان يكون متكبرا وألا ينحاز لطرف دون الاخر فى اى حوار يجب ان يكون محايدا وان لا يتلفظ بالفاظ غير لائقة اثناء حواره او فيما يكتب والامانة فى نقل الاحداث دون زيادة او نقصان.