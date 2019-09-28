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مرأة

احذر هز الطفل المولود.. واحد من 10 أسباب لـ فقدان السمع

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:47 م
فقدان السمع
فقدان السمع
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قسم المرأة
يعد فقدان السمع من الأمراض التى تحدث مع كبر السن أو منذ الولادة وكثير من الأمهات لا تكتشف الأمر ولذلك قام موقع بولد سكاى بتقديم أهم أنواع وأسباب فقدان السمع.

ويوجد 3 أنواع لفقدان السمع:

فقدان السمع التوصيلى:

الذى يحدث عندما تفشل الأصوات فى الانتقال من الأذن الخارجية الى الطبلة وعظام الأذن الوسطى

فقدات السمع العصبى:

يحدث عندما تتلف هياكل الأذن الداخلية ويصعب تميز الأصوات العالية والعادية

ضعف السمع المختلط:

يحدث عند فقدان السمع التوصيلى أو الضعف فى الأذن

أسباب فقدان السمع:

التهابات الأذن
الحساسية
تراكم الشمع فى الأذن
وجود أى شئ عالق فى الأذن
الأورام الحميدة
تندب قناة الأذن
العمل حول ضوضاء عالية
العصب السمعى
صدمة فى الرأس أو الجمجمة
هز الطفل المولود
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