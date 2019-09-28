1400 وحدة بمساحات 90 م2.. ما لا تعرفه عن مشروع أهالينا 2 بمدينة السلام

يعتبر مشروع أهالينا (2) بمدينة السلام أحد المشروعات السكنية الجديدة التى تقيمها المحافظة لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجتين الأولى والثانية، والذى يتم إنشاؤه بالتعاون وبإشراف المنطقة المركزية العسكرية .





ويضم المشروع الذي يُقام على مساحة 15 فداناً 36 عمارة (1400 وحدة سكنية) منهم 12 عمارة عبارة عن أرضي و9 طوابق، و24 عمارة أخرى مكونة من أرضى و12 طابقا.





ومساحة الوحدة السكنية 90 م2 عبارة عن ثلاثة غرف وصالة ، بالإضافة الى 176 محلا تجاريا بمساحة 45م2 للمحل وإنشاء 4 مولات تجارية ، كما يضم المشروع مركز شباب نموذجيا يشمل مبنى اجتماعيا وآخر إدارى وملعبين خماسى وحمام سباحة ، ويشمل المشروع مسجدا وكنيسة ومدرسة تضم 28 فصلا ومركزا طبيا، وخزان مياه يسع لـ 1400م3 للطوارئ وتغذية المشروع وحنفيات الحريق .





وقد بلغت نسبة التنفيذ فى المشروع فيما يخص الانشاءات الخرسانية والمعمارية حوالى 47%.





وكان قد اعتمد المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة يونيو الماضي المخطط التفصيلي لمشروع أهالينا "2" على مساحة أرض 15 فدانًا بمحور ترعة الطوارئ بحي السلام أول استكمالًا لمشروع الإسكان الاجتماعي أهالينا 1 الذي نفذته المحافظة بالتعاون مع المنطقة المركزية العسكرية في إطار مخططها للقضاء على العشوائيات الخطرة ونقل سكانها إليها.





كما وافق المجلس على المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية المعروفة بأرض عماد بحي السلام أول والذي أعده أحد المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني .





ويتضمن المخطط اعتماد خطوط التنظيم وتوفير الانتظار اللازم لكافة الأنشطة مع الالتزام بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فيما يخص المناطق الصناعية داخل الأحوزة العمرانية وأنواع الخدمات المسموح بها، والحصول على موافقة جهاز شئون البيئة على دراسة الأثر البيئي للصناعات القائمة والمقترحة مع مراعاة كافة المعايير البيئية والصحية واشتراطات الدفاع المدني والسلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الالتزام بأن تكون النسبة البنائية للقطع السكنية لا تزيد على 60% من مساحة المنطقة الصناعية .



