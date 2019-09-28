أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم طفلي حادثة الموتوسيكل من أبناء مدينة الجمالية بمستشفى المنصورة الدولي يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وكان في استقبالهما الدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى .





واطمأن شاروبيم على سلامتهما وشدد على مدير المستشفى بضرورة توفير كافة احتياجاتهما من رعاية وعلاج وتلبية كل مطالبهما، كما تفقد عدداً من المرضى بالعناية المركزة بالمستشفى.





والتقى عمة الطفلة جنة صاحبة واقعة التعذيب والتي توفيت عصر اليوم مُتأثرة بإصابتها، وأكد أن المخطئ لابد أن ينال العقاب المستحق وفقا للقانون وأشار إلى أن أوراق القضية تحت تصرف النيابة العامة.





وتوجه شاروبيم إلى مستشفى الطوارئ للاطمئنان على الطفلة جنا السواح الطالبة بالصف الثالث بمدرسة علي بن ابى طالب الابتدائية بإدارة نبروه والتى سقطت عليها البوابة أثناء مرورها أمام المدرسة.



