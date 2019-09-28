Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها

السبت 28/سبتمبر/2019 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
همت الحسينى
زار الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم طفلي حادثة الموتوسيكل من أبناء مدينة الجمالية بمستشفى المنصورة الدولي يرافقه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وكان في استقبالهما الدكتور أشرف البدراوي مدير المستشفى .

واطمأن شاروبيم على سلامتهما وشدد على مدير المستشفى بضرورة توفير كافة احتياجاتهما من رعاية وعلاج وتلبية كل مطالبهما، كما تفقد عدداً من المرضى بالعناية المركزة بالمستشفى. 

والتقى عمة الطفلة جنة صاحبة واقعة التعذيب والتي توفيت عصر اليوم مُتأثرة بإصابتها، وأكد أن المخطئ لابد أن ينال العقاب المستحق وفقا للقانون وأشار إلى أن أوراق القضية تحت تصرف النيابة العامة. 

وتوجه شاروبيم إلى مستشفى الطوارئ للاطمئنان على الطفلة جنا السواح الطالبة بالصف الثالث بمدرسة علي بن ابى طالب الابتدائية بإدارة نبروه والتى سقطت عليها البوابة أثناء مرورها أمام المدرسة.

وطلب من الدكتور سمير عطية مدير المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية والعناية اللازمتين وأكد على أنه يوفر كل الدعم اللازم لها ولاسرتها، والذي أكد بدوره على أنه تم عمل اللازم للحالة فور دخولها.
أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها
أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها
أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها
أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها
أول تعليق لـ محافظ الدقهلية بعد وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ الدقهلية: كل الدعم اللازم موجود لراحة المرضى.. ولا ينقصنا سوى الانضباط

تعيين البدراوى قائما بأعمال مدير المستشفى الدولي بالمنصورة

المحافظ يلتقي مجموعة تطوير الدقهلية

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

وفاة الطفلة جنة ضحية تعذيب جدتها.. ووالدها : اتحرمت من نور عينيا مرتين ويروى تفاصيل جديدة عن الحادث

جنة في السماء.. توقف عضلة قلب الطفلة داخل المستشفى بعد بتر ساقها.. ووالدها: اتحرمت من نور عينيا مرتين

ترشيحاتنا

القطار الأحمر لا يتوقف.. ليفربول يحقق 3 أرقام قياسية بعد الفوز على شيفيلد

المنافسة تشتد على الأجمل.. شاهد إطلالات الكابلز في ختام مهرجان الجونة

للرجال فقط.. ماذا تفعل إذا كنت تعاني من التثدي

بسبب فستانها القصير.. نسرين طافش تتعرض لموقف محرج .. شاهد

بفستان منقط.. ياسمين عبد العزيز تشعل إنستجرام بإطلالة جريئة

مفاجأة مدوية.. بعثة جينراسيون تحجز تذاكر العودة للسنعال اليوم السبت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والداها مكفوفان .. تفاصيل جديدة في حادث الطفلة جنة .. جدتها حرقتها في أماكن حساسة وتهتك في أعضائها التناسلية .. صور

من الأكثر جرأة؟.. 10 نجمات أبرزهن رانيا يوسف يتعرضن للهجوم بعد ارتدائهن فساتين مكشوفة

شاهد.. لحظة تشييع جثمان جنة ضحية تعذيب جدتها فى الدقهلية