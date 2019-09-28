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رياضة

فينالدوم: مباراة شيفيلد يونايتد كانت صعبة.. وفزنا بـ 3 نقاط ثمينة

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:01 م
فينالدوم
فينالدوم
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القسم الرياضى
وصف لاعب ليفربول، جورجينيو فينالدوم، حجم الصعوبات التي مر بها فريقه، قبل تحقيق الفوز على مضيفه شيفيلد يونايتد (1-0)، اليوم السبت، في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فينالدوم هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70، بعدما أطلق تسديدة أرضية، مرت من بين قدمي الحارس دين هندرسون.

وقال الدولي الهولندي، في تصريحات لشبكة "بي تي سبورتس" عقب اللقاء: "لم نبدأ المباراة جيدا، في الشوط الأول أبطأنا سرعة المواجهة كثيرا، ولهذا السبب تمكنوا من إيقافنا".

وأضاف: "لم تكن أفضل مباراة حققنا فيها الانتصار، لكن قبل سنوات قليلة لم يكن باستطاعتنا الفوز بمثل هذه المباريات.. قد نكون فزنا بثلاث نقاط ثمينة، أمر جيد أن نواصل حصد النقاط".

ويعد هذا هو الفوز السابع على التوالي للريدز منذ انطلاق المسابقة، ليرفعوا رصيدهم إلى 21 نقطة في الصدارة، محققين العلامة الكاملة.
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