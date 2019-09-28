شوط أول سلبي بين تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبراتيون، في المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.





سيطر تشيلسي على معظم مجريات الشوط الاول، وسدد 18 تسديدة منهم 4 على المرمى، بينما لم يسدد برايتون أي تسديدة طوال 45 دقيقة.





ويسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام ليفربول في الجولة الماضية، بينما يطمح برايتون في تحقيق نيتجة إيجابية أمام البلوز.



