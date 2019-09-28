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رياضة

شوط أول سلبي بين تشيلسي وبرايتون في الدوري الإنجليزي

السبت 28/سبتمبر/2019 - 04:56 م
لاميارد مدرب تشيلسي
لاميارد مدرب تشيلسي
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محمد السعيد
حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة تشيلسي وبراتيون، في المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

سيطر تشيلسي على معظم مجريات الشوط الاول، وسدد 18 تسديدة منهم 4 على المرمى، بينما لم يسدد برايتون أي تسديدة طوال 45 دقيقة.

ويسعى تشيلسي لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد الهزيمة أمام ليفربول في الجولة الماضية، بينما يطمح برايتون في تحقيق نيتجة إيجابية أمام البلوز.

ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الـ 15 بـ 7 نقاط.
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