برشلونة يتقدم على خيتافي 1- صفر في الشوط الأول بالدوري الإسباني.. فيديو

تقدم فريق برشلونة على خيتافي في الشوط الأول بهدف دون رد، في المباراة المقامة، ضمن منافسات الجولة السابعة، من مسابقة الدوري الإسباني



جاء هدف برشلونة الوحيد، عن طريق لويس سواريز في الدقيقة 41 من عمر المباراة.



ويسعى برشلونة لفك عقدة عدم الفوز خارج الديار أمام خيتافي في مباراة اليوم، حيث لم يتمكن البلوجرانا من تحقيق أي انتصار خلال آخر 8 مباريات خاضها على ملعب كامب نون بينما يأمل خيتافي تحقيق نتيجة إيجابية أمام البلوجرانا.



ويفقتد برشلونة لخدمات الثلاثي الهجومي من ليونيل ميسي وعثمان ديمبلي وأنسو فاتي في مباراة اليوم بسبب الإصابة.



ويحتل برشلونة المركز السابع في جدول ترتيب الدروي الإسباني برصيد 10 نقاط، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر بـ 7 نقاط.

