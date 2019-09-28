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أخبار البلد

«الزراعيين»: الحكومة تتخذ إجراءات عديدة لتسويق القطن

السبت 28/سبتمبر/2019 - 05:06 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن استنباط أصناف قطن جديدة ذات إنتاجية أعلى وموفرة للمياه من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الحالية فى مجال الزراعة.

وأضاف "خليفة"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، أن جميع الفلاحين والزراعيين يدعمون أى قرار تتخذه الحكومة فى مصلحة الوطن ومصلحة المحاصيل المستقبلية.

وكشف نقيب الزراعيين، عن أهم أسباب الامتناع عن انخفاض مساحات زراعة القطن؛ حيثُ إن راجع أسعاره بشكل سنوي ومواجهة مشكلات عدّة في تسويق المحصول، ورفض الشركات تسلمه، بجانب رخص أسعار استيراده.

وتابع : "الدور الرئيسي لوزارة الزراعة هو الإنتاج فقط وليس التسويق كما يعتقد البعض ، مؤكدا أن ما تمت زراعته هذا العام في محصول القطن 100 ألف فدان".
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